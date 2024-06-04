全国爱眼日：防控青少年近视仍需落到实处

6月6日是第29个全国“爱眼日”。用眼负荷大、户外时间少、不良环境及用眼习惯、睡眠不足及营养问题等均会导致青少年近视现象的发生。近视防控需学校、家长、家庭、学生及医院共同努力，那么如何构建科学的近视防控措施？中国工程院院士、上海交通大学副校长、国际眼科科学院院士范先群为广大网友讲解相关知识。

范先群院士表示，《综合防控儿童青少年近视实施方案》《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》等政策的出台，充分说明近视综合防控的紧迫性及国家层面的高度重视。范先群院士谈到，近视发生的原因主要包括：一是用眼负荷大。儿童看书、看电子设备的屏幕时间过长，会导致眼睛负担过重；二是户外活动少。学习负担过重导致户外时间没有达到标准；三是不良的环境和用眼习惯。教室的灯光及环境、课椅板凳及坐姿要求等未达到标准，就会形成不良习惯。四是睡眠不足及营养问题。睡眠不足会导致眼睛很难得到充分的休息。

范先群院士认为，学习负担及用眼负荷过重是导致青少年近视发生的根本原因。当前针对防范青少年近视的制度较为完善，但还存在落实不到位的问题。因此，要切实解决青少年近视问题，需将防范措施落到实处。结合当前电子产品使用低龄化及遗传因素的影响，范先群院士强调要建立好青少年的眼健康档案，实现近视全生命周期管理。

一是关口前移。幼儿园阶段就应该建立起眼健康档案，对于有高度近视家族史的小朋友，更应该加强近视档案管理。

二是分类施策。对于已经近视的小朋友，要区分是调节性近视或真性近视。对此，需去医院进行正规的验光，比如阿托品扩瞳验光。如是真性近视，则需要进行矫正，可以选择佩戴框架眼镜或角膜塑形镜，也可以点低浓度的阿托品，都可对近视防控起到一定作用。

“在全社会高度重视、切实落实相关防控措施的基础上，我国青少年的近视问题将得到有效改善。” 范先群院士说。