全国爱眼日：你真的了解青光眼吗？

6月6日是第29个全国“爱眼日”。青光眼是全球首位不可逆性致盲眼病，发病隐匿，进展缓慢，当患者有症状到医院就诊时，往往已发展至中晚期。那么到底什么是青光眼？具体症状有哪些？发病机制如何？如何加以防范？科技是否可以赋能眼健康管理？让我们听听复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任、国家卫健委暨中国医科院近视眼及相关眼病重点实验室主任孙兴怀的解答。

谈及青光眼的症状及影响，孙兴怀表示，青光眼由于眼球内的压力即眼压升高造成的视神经压迫损伤所致的视觉空间范围即视野缺损缩小、直至消失的一类致盲性眼病，而且这种致盲具有不可逆转性，也就是说即便通过治疗也无法恢复失去的视觉功能，危害极大！从临床症状来看，分为急性和慢性两种：急性表现为眼睛疼痛难受、甚至恶心呕吐，来势很凶猛，可在短时间内导致失明；慢性则是不知不觉的发展，有症状后去医院就诊多数已为中晚期。经调研，我国目前青光眼致盲的比例高达24.3%，确诊时长中位数达到4.4年，容易错失最佳治疗时机。因此，需在社会层面增强对青光眼的认知，共同达到防治青光眼致残致盲的目的。

关于青光眼的发病危险因素及防范措施，孙兴怀认为有几种情况需要高度警惕：有确诊的血缘亲属、眼睛近视且度数在成年后持续增加、经常感觉眼疲劳或傍晚时常感觉眼睛酸胀有虹视等，需及时或定期去医院排查。由于双眼的视野有部分重叠，一眼视野出现缺损的早期可被另一只眼补偿，自己不易发现，可通过轮换遮住一只眼的方式自测眼睛的视野状况是否有缺损缩小，以便及时发现异常就诊。青光眼的专项检查，主要做眼压测量、查前房和眼底情况、以及检测视野。青光眼类型分为开角型和闭角型，闭角型青光眼早期是可预防其发生发展的。此外，青光眼是眼科典型的心身疾病，情绪变化、紧张焦虑等均会引起眼压的升高、青光眼的发生发展。因此，针对青光眼的高危因素，保持规律生活和乐观情绪，加上眼睛的定期检查，就能够及早发现青光眼的蛛丝马迹，及时采取干预措施、早治疗，避免青光眼性损害。

在科技赋能眼健康管理方面，孙兴怀也提出了自己的期待。他表示，眼科的发展与科技进步密切相关，目前激光治疗近视眼手术、超声乳化治疗白内障手术已广泛应用于临床。对于视网膜视神经受损目前虽没有办法使其可逆，但像湿性黄斑变性等情况的治疗已可以通过简单的打针（抗VEGF）进行治疗。此外，基因突变引发的眼病也正在探索通过基因纠正或转染调节来进行干预治疗，干细胞治疗研究也将助力于神经性视觉损害功能的恢复和康复。针对青光眼的治疗，目前主要是采用眼药水及手术治疗两种方式控制升高的眼压。科技发展使眼药水从一天三次减少到一天一次的频率，后续还可继续降低，到一周或数月一次。从手术治疗手段来看，微创手术只需要一根很细的针就代替了传统用手术刀做完的手术，且创伤较小，恢复很快。还有采用激光和超声做青光眼手术，没有手术切口。同时，人工智能也在辅助进行社会群体人员大范围筛查，发现眼病并及时转诊，可有效提高工作效率。这些都是生物医药高科技发展带来的临床疾病诊治手段革新。