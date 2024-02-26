国家卫健委：已规划建设16个国家儿童区域医疗中心

国家卫生健康委等10部门日前联合印发《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，其中要求建设高水平儿童医疗服务网络，发挥国家儿童区域医疗中心的辐射带动作用，逐步减少跨区域、跨省就医。截至目前，我国已在儿科医疗资源相对薄弱的省份规划建设了16个国家儿童区域医疗中心。

国家儿童医学中心—北京儿童医院在郑州、保定、新疆、黑龙江建设4个国家儿童区域医疗中心。在北京儿童医院保定医院，来自山东潍坊的小泉被确诊为肾上腺神经母细胞瘤，听说北京儿童医院的专家在保定出诊，父母便带着他到这里接受手术治疗。

患儿家长 于洋：因为北京的排号时间周期太长，这边跟那边是同样的条件，专家做手术，直接就奔这儿来了。

小泉的主治大夫常晓峰是北京儿童医院派驻保定的专家，他每周有4天时间在保定出门诊、做手术。2015年北京儿童医院托管保定市儿童医院以来，先后选派400多位专家到保定，帮助建立了儿童肿瘤、血液、肾病、干细胞移植四个国家级病区，疑难重症救治能力显著提升。

北京儿童医院保定医院院长 田剑：保定儿童医院的门诊量已经从我们合作之初的每年25万人次，增长到了去年将近72万人次。我们手术的难度也有明显提升，现在我们三四级手术能够占70%以上。更主要的是我们带动了本地医务人员水平的提升。

优质儿科医疗资源正得到均衡布局

随着16个儿童类别国家区域医疗中心的规划建设，优质儿科医疗资源也正在得到均衡布局。

早上七点，四川大学华西第二医院的职工通勤车准时出发，目的地是70公里外的眉山四川省儿童医院。这家医院是四川省首个获批的国家区域医疗中心，由四川大学华西第二医院全面托管，负责输出品牌、管理、技术和人才。自2022年底开诊以来，每周都有50名左右来自华西第二医院的医生在这里坐诊、查房、手术。经过一年多的建设，目前儿科门诊已全面开放，同时建起了13个临床系统疾病诊疗中心。

四川省儿童医院党委书记 陈杰：比如说儿童血液这么一个疾病，那么在以前只有成都有，在其他四川省的地市州都是没有专科病房的。包括儿童重症医学以及我们的呼吸系统疾病中心，都在我们这里落地生根。

截至目前，四川大学华西第二医院已向四川省儿童医院输出新技术、新项目38项。

四川省卫生健康委主任 徐斌：去年省儿童医院累计接诊门、急诊患者超过13万人次，疑难患者占比达到25%左右，专科科室收治特色专科病种超过90%，极大缓解了周边地区患儿就诊难题。

湖南：儿科医联体94家医院检查检验结果互认

《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》提出，依托医联体优化儿童医疗资源配置，让儿童看得上病、看得好病，看病更舒心、服务更优质。

湖南省儿童医院牵头组建儿科医联体，在全省94家成员单位内实行检查检验结果互认共享，患者看病就医更加便捷。

湖南益阳11岁的小洋患有癫痫，近段时间病情反复发作，在当地医院治疗没有明显效果。于是来到湖南省儿童医院，和前几次不同的是，这次湖南省儿童医院的医生根据他们在老家益阳市中心医院所做的检查报告就直接办理了入院手续。

患者家属 段先生：花费比较少了，免得来回奔跑。

目前湖南儿科医联体共覆盖全省14个市州的94家医疗机构，56项检查检验结果实现互认共享。

湖南省儿童医院党委书记 赵卫华：我们作为龙头单位也加强了对基层医疗机构的指导，从源头上保障了基层医疗机构检验检查的质量。

湖南儿科医联体在检验检查结果互认共享的基础上，大力发展远程医疗，缓解基层儿童看病难。在娄底市娄星区妇幼保健院，远程视频会诊正在进行。一位刚出生6个月的婴儿患重症呼吸道疾病，湖南省儿童医院的专家帮助制定治疗方案。

湖南省娄底市娄星区妇幼保健院儿一科主任 曾华：这是我们医院首例开展的儿童重症百日咳的换血治疗。目前孩子的生命体征非常平稳。

患者家属 梁女士：留在这跟长沙的医疗水平基本上都是一样的。就在家门口，过来也挺近的。然后还有就是像我们这边(医保)报销比例比长沙那边要高一点。

湖南省娄底市娄星区妇幼保健院副院长 易赛君：有了医联体，让我们更有底气去应对一些相对疑难和复杂的重症的病例。其次我们基层医疗机构的整体团队的水平和技术有了快速的提升。