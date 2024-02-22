世卫组织多次警告的“X疾病”，是种什么病？

中新网北京2月22日电(邵萌)据世界卫生组织(WHO)官网消息，世卫组织总干事谭德塞近日就“X疾病”暴发的可能性发出公开警告，称下一次大流行病暴发“并非是否会发生的问题，而是什么时候发生的问题 ”，呼吁为应对“X疾病”做好准备。

“X疾病”这一未知病原体近期已被多次提及。据媒体此前报道，当地时间1月17日，世界经济论坛设置了题为“为X疾病作准备”的分论坛，世卫组织与多国代表研讨如何应对未来可能出现的“X疾病”。

“X疾病”为何让世卫组织警惕？其暴发是否是必然？我们可以做哪些准备？

什么是“X疾病”？

实际上，“X疾病”并非当下真实存在的特定疾病。根据世卫组织的解释，“X疾病”指一种未知的病原体引发严重国际大流行的可能性。它有机会在任何时间、由多种来源触发，恐会夺去数百万人的生命。

这一概念并非首次被提出。早在2018年，世卫组织就发出过类似警告，将“X疾病”列为可能引发疫情或大流行的“重点病原体”。与之并列的还有埃博拉病毒、寨卡病毒、严重急性呼吸综合征(SARS)病毒等。世卫组织官网消息称，列入“X疾病”是为了涵盖可能导致严重国际流行病的未知病原体。

关于提出“X疾病”概念的初衷，南方医科大学公共卫生学院生物安全研究中心主任赵卫在接受中新健康采访时指出，这一概念的提出意在尽可能避免或减少新现或变异病原体如新冠病毒对人类的危害。

“在我们有生之年，我们有可能，甚至很有可能会面临另一场大流行病。我们不知道它会有多严重，但我们可以做好准备。”谭德塞近日在2024年世界政府峰会上说，尽管在监测、大流行基金、疫苗生产能力等方面取得了一些进展，但就目前的情况来看，世界仍然没有为下一种“X疾病”和下一次大流行做好准备。

“X疾病”一定会到来吗？

谭德塞在上述大会上称，下一次大流行病暴发“并非是否会发生的问题，而是什么时候发生的问题 ”。

“自然界的病毒时刻威胁着人类的健康。尽管目前已经发现了300来种可以感染人类的病毒，但是仍然有大量未知病毒待确证，其中就有很多病毒可能具有突破物种间的障碍感染人的能力。”国家感染性疾病临床医学研究中心主任、深圳市第三人民医院院长卢洪洲告诉中新健康，一项研究显示，在被调查的25个病毒家族中，有约167万种未知病毒有待发现，其中63.1万到82.7万种可能感染人类。

卢洪洲指出，随着国际交流日益频繁，新的病原微生物正加速出现，大规模传染病的预防难度也越来越大。此前他在接受采访时介绍，全球的专家普遍认为，也许不久的将来可能会暴发另一种新的传染病。

赵卫表示，由于人类活动的不确定性以及病原体变异的不定向，很难准确预测未来“X疾病”的出现时间。但从长远看，“X疾病”未来一定会在某地发生，人类应持续加大在公共卫生领域的投入，以从容应对。

如何应对可能到来的“X疾病”？

赵卫指出，“X疾病”因为病原体不确定，其应对存在极大的困难。首先需要提升公共卫生应急能力，包括建立未知病原的检测技术，形成更敏感有效的监测预警网络。其次，提升医务人员的临床救治水平和服务能力，能够应对突发的医疗需求激增的情况。第三，提升新疫苗的研发技术和生产能力，能够在“X疾病”暴发后在人群中快速建立免疫屏障。

他还表示，如果能够减少与自然界新病原体接触的机会，降低已知病原体在人群中的感染率，就可以减少新现病原体或已知病原体在人群传播过程中导致的变异，从而降低“X疾病”出现的概率。因此，人类对自然界的开发或研究要有更加谨慎的态度，尽可能符合生物安全和伦理规范。

在应对可能到来的新发突发传染病方面，卢洪洲建议，建立成熟的新发突发重大传染病的诊防治及创新研究体系，形成新发突发重大传染病病原鉴定、检测方法开发、发病机制研究、疫苗及新药研发闭环，实现快速转化，科学、及时、有效应对突发疫情。

另外，构建起强大的公共卫生体系，包括着力培养能解决病原学鉴定、实验室检测等实际问题的人才；全面加强公立医院传染病救治能力建设，提升应急医疗救治储备能力；加大卫生健康领域科技投入，集中力量开展核心技术攻关；密切同世界卫生组织和相关国家的合作等，将有助于抗击未来可能出现的新发突发传染病大流行。(完)