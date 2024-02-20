客观看待“脆皮年轻人”的花式养生

26岁的于超凡提前一周挂了北京按摩医院的推拿门诊。据报道，不少医院的推拿号需要提前3天预约，周末的号基本一放就空。所谓“脆皮年轻人”的花式养生让推拿门诊一号难求，也带火了其他养生方式。在社交媒体平台，除了按摩推拿，年轻人还热衷于分享八段锦、艾灸、刮痧等中医治疗或养生方式。专家提醒，应审慎评价身体状况后选择合适的养生或治疗，切勿盲目跟风。

“脆皮”给人以易碎和弱不禁风等印象，用“脆皮”来形容当下一些年轻人，且近几年“脆皮年轻人”屡成社会热议话题，与一些年轻人养成了不健康的生活方式，以及不少年轻人积极参与养生，甚至普遍存在“边作边养”等现象有较大关系。

在过去，农民插禾、收割等农事劳作十分辛苦，工人中也不乏重体力劳动者，一些人因此年纪轻轻就患上腰肌劳损、关节损伤、腰椎间盘突出等疾病，外伤导致的职业病也不少。而在当今互联网时代，脑力劳动、机械操作逐渐替代体力劳动，由体力劳动导致的健康问题明显减少，但肥胖或超重、体力变差、老年疾病年轻化等成为新问题。一代人有一代人的健康困扰，工作方式和生活方式的改变导致疾病谱相应发生改变，但年轻人未必不如过去健康，因此不能仅凭表面现象或人个感受，就将“脆皮”当作一代年轻人的通用标签。

近十年来，我国卫生健康事业取得了长足的进步，主要健康指标居中高收入国家前列，人均预期寿命、孕产妇死亡率等指标得到显著优化；国民体质测定标准的合格率2020年已达90.4%，提升幅度较大；慢性病、职业病、地方病的发病率则呈现下降趋势。年轻人作为最健康和最具活力的群体，在改善与优化健康指标方面的作用不容低估。

更要看到，推广和普及中医药是近年医改的重点。截至2022年底，县办中医医疗机构覆盖率达87.78%，99.5%的社区卫生服务中心、99.4%的乡镇卫生院能够提供中医药服务。到2025年，社区卫生服务中心、乡镇卫生院将全部设置中医馆，100%社区卫生服务站、80%以上村卫生室能够规范开展6项以上中医药适宜技术。中医服务项目报销范围越来越广、比例越来越高，按摩、推拿、艾灸、刮痧等项目的普及率因此日益提升。年轻人对于新生事物尤为好奇和敏感，他们爱上中医养生，可以看作是他们顺应趋势和引领潮流的体现。

通过年轻人的花式养生，既要看到医疗卫生方面所取得的成效和形成的影响，但也不应忽视当前年轻人所面临的健康问题，尤其是因久坐、缺乏运动、长期熬夜、持续刷手机、频繁吃外卖快餐等导致的健康损害越来越明显。

社会预防和治疗措施，应该顺应疾病谱的变化作出调整，倡导健康的生活方式，强化职场健康防护等举措要持续推进。个人除了要更加注重维护自身健康，还要特别注重方式，不跟风、重预防，量身定做个性化的健康促进方式，才能在新的健康威胁面前保持足够理性，也才能够让社会通过不同的角度，更加客观分析和看待年轻人的花式养生。