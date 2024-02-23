元宵怎样吃更健康？（吃出健康来）

本报北京2月22日电 （记者王美华）元宵佳节即将来临，吃元宵是重要的节日习俗之一。俗话说“北滚元宵，南包汤圆”，北方人爱吃元宵，南方人爱吃汤圆，两者都寓意团圆、幸福、美满。然而，元宵和汤圆个头虽小，所含的能量却不低，到底怎么吃才更健康？

“汤圆和元宵是以糯米和糖为主的食品，它们体积小、热量高，因此，不宜把元宵、汤圆当作主食大量食用，应以‘品’为主，尝尝即可。”中国农业大学营养与健康系教授范志红介绍，糯米本身不易消化，再加上高糖、高油的馅料，容易引起胃酸分泌过多，因此胃酸过多和胃动力不足的人不宜多吃元宵或汤圆。

“需要注意的是，元宵和汤圆的升糖指数特别高。”范志红介绍，无论是白糯米、黑糯米、黏小米、大黄米，都属于高升糖指数食物，其升糖指数比白糖还高，堪比葡萄糖。特别是糯米+糖+脂肪组合而成的元宵或汤圆，更应控制其摄入量。食用元宵或汤圆前，可先吃些蔬菜或富含蛋白质的食物，有利于降低餐后血糖。

市场上有很多无糖元宵或汤圆宣称不含糖、糖尿病人可以放心吃。对此，范志红表示，所谓的无糖食品通常指的只是没有蔗糖，但其中的碳水化合物、油脂的含量并没有减少，因此，无糖不意味着低热量，也不意味着血糖反应低，糖尿病患者、有胆囊疾病或慢性胰腺炎的人群、肥胖或高血脂人群都不宜多吃元宵或汤圆。此外，刚煮熟的元宵或汤圆温度很高，不注意的话很容易发生烫伤，切记缓慢、小口，细嚼慢咽，以免给胃增加负担。

对于一般人群来说，一次吃几个元宵或汤圆比较适合？“元宵、汤圆有大有小，馅料也各不相同，一次吃多少不能一概而论。”范志红表示，常规大小的元宵或汤圆，建议一般人群一次食用不超过3个，并相应地减少主食的摄入。

“今年有很多主打杂粮的汤圆，例如加入高粱米、大黄米、燕麦或红小豆等。全谷杂粮营养价值较高，但关键在含量。买杂粮汤圆时，要细看食物成分表中的杂粮含量。有的产品杂粮含量只有1%、2%，有的更低，这样的含量很难起到实际的营养改善效果。”范志红表示，有的汤圆大黄米含量超过一半，营养价值会有效提升，但大黄米属于糯性食物，与糯米类似，血糖反应也比较高。因此，高血糖、高血脂人士及胆囊疾病患者仍然需要限量食用。

范志红表示，元宵和汤圆寄托着人们对美好生活的向往，对于想控制体重、血糖和血脂的人群来说，节日里可以适当少量食用，只要有节制、不贪吃、吃得合理，就能在健康的基础上为幸福生活添彩。