寒潮会带来哪些健康风险？这些提示要牢记

2月20日，中央气象台继续发布寒潮橙色预警，预计2月20日至23日，我国中东部大部将自北向南先后出现降温，日平均或最低气温普遍下降8至12℃。寒潮会带来哪些健康风险？又该如何预防？就此人民网记者采访了中南大学湘雅三医院急诊科副主任医师刘怀政。

“气温下降可导致人体血管收缩，呼吸频率加快。”刘怀政介绍，寒潮期间，寒冷天气易造成浅表皮肤损害而形成冻疮，加重关节炎、类风湿关节炎等患者的疼痛。易诱发气道痉挛、呼吸系统免疫功能异常，引起慢性阻塞性肺疾病急性加重、支气管哮喘急性发作、急性呼吸道感染等呼吸系统疾病。易引发心脑血管系统疾病，如心绞痛、心肌梗死、心律失常、急性心力衰竭、短暂性脑供血不足、脑卒中等。同时，还可能加重泌尿系统疾病和内分泌系统疾病，如慢性肾病、糖尿病等。

刘怀政提示，寒潮橙色预警期间，婴幼儿不宜外出，确需外出时，要特别注意其头部、胸腹部、足部的保暖。

儿童不宜长时间外出，确需外出时，应由成年人陪伴，穿着防寒衣物。同时，家长要密切关注其冻伤和失温症状的发生。

孕妇外出时宜有人陪伴，注意防滑防摔倒，如出现紧急情况及时就医，也需要密切关注冻伤和失温症状的发生。

老年人不宜外出，外出时宜有人陪伴。使用手杖、轮椅等助行器的老年人要注意设备的防滑。独居老年人注意与家人、朋友或社区工作人员保持联系。

慢性基础性疾病人群不宜外出。出现胸闷、胸痛、心悸、头晕、冷汗等症状应立即休息，服用急救药物，如果持续不能缓解，应立即拨打急救电话，并尽快进入温暖场所。提前储备一定量的常用药，服药需遵医嘱。

户外作业人员尽量减少户外作业时间。户外作业时，宜使用便携式取暖物品，穿戴防寒工作服，并避免潮湿。衣物潮湿时，及时更换。了解周围的救援设施和联系方式，如出现紧急情况及时寻求帮助，并停止作业，尽快进入温暖场所。夜间作业应保证良好的照明。