全国政协委员丁亚琳：为健康中国建设助力

湖北省京山市文峰村村头巷尾的网球场里，年龄各异的网球爱好者挥汗如雨，闲暇时与家人朋友来一场休闲赛，已成为不少文峰村民的健身选择。“很欣慰的是，越来越多的农村群众在享受和使用公共体育设施。我将继续致力于为构建更高水平全民健身公共服务体系鼓与呼，努力让人人公平参与和享有体育公共服务。”全国政协委员、湖北省体育局副局长丁亚琳说。

近年来，以“村BA”“村超”为代表的乡村体育赛事，丰富了乡亲们的精神文化生活，也带火乡村旅游。“但乡村体育基础薄弱、场地设施不足等短板仍然存在，人才匮乏、赛事活动不足、体旅融合发展不够、农村体育消费活力有待激活等问题仍有待解决。”丁亚琳说。

去年，丁亚琳结合近年来的调研发现与依托高校开展的问卷调查，提交了《加强农村全民健身场地设施建设》的提案，希望借力乡村振兴相关政策，因人、因地加大体育场地设施建设和改造，满足农村居民日益增长的体育健身需求，为乡村振兴注入体育活力。这份提案得到了相关部门重视。

去年5月，国家体育总局等12个部门出台的《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》中提出，要促进城乡全民健身公共服务资源均衡布局，建设完善乡村全民健身设施，拓宽全民健身科学化传播渠道。去年9月，《湖北省全民健身场地设施提升三年行动计划(2023-2025年)》出台，提出到2025年，全省人均体育场地面积达到3.0平方米以上，建成与人民群众需求相适应、与人口要素相匹配的县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级健身设施网络体系。

按照相关政策指引，湖北省体育局组织多期社会体育指导员培训，培训内容涵盖太极、柔力球、乒乓球、篮球、广场舞等热门项目，将专业教练送到城乡居民身边。

武汉居民俞郧霞对这些变化感触深刻。“家门口就有健身器材，3公里外就有健身公园，出门就能健身。去年，在社会体育指导员的指导下，我学会了一套徒步操，坚持练习下来，肩周炎都缓解不少。”59岁的俞郧霞说。

2023年，丁亚琳走过近30个县市区，让她欣喜的是，智能健身器材、健身步道和骑行道等也开始走进乡村。“全民健身场地设施已基本覆盖湖北所有乡镇，相较十几年前我在县里工作时，可以说是天翻地覆的变化。”她说，“还有不少地市结合地方资源和运动传统，办起乡村体育赛事，迎来经济发展新机遇。”

京山市首创乡村网球比赛，以小龙虾产业闻名的潜江市办起“村BA”联赛，湖北首个乡村马拉松赛事在襄阳市保康县尧治河村举办……以体育为媒，越来越多的湖北乡村开启“一人参赛，多人旅游；一日比赛，多日度假；单项竞赛，多重体验”体育旅游新探索。

作为体育界别的政协委员，并非成长于体育系统的丁亚琳也曾感到忐忑。“怕自己对于体育领域不够专业、了解不充分，影响履职。”丁亚琳说。为此，她在确定选题后，会收集近年来的相关法规文件与政策，研读学术期刊，加深对问题的认知，并带着问题到一线调研。“调研中，我会听取多方意见建议，努力掌握实际情况。在完成相关提案后，我也会发给有关专家征求意见。”她说。

春节期间，丁亚琳一直在完善关于加强老年体育工作的提案，这是她在日常调研中关注到的另一块短板。“越来越多的老年人都开始关注健康与健身，但目前，老年体育公共服务供给水平还难以满足老年人健身需要，适合老年体育的场地设施建设、运动项目普及和赛事活动都还不足，政策制度和保障措施也需要加强。”她说。

“我会竭尽全力，围绕党中央决策部署和群众所急、所需、所盼，对有普遍性和代表性的问题，提出可行性的建议，为体育强国、健康中国建设和湖北经济社会发展贡献自己的力量。”丁亚琳说。（记者乐文婉）