重要化合物或揭示生命起源之谜

科技日报北京2月25日电 （记者张佳欣）据最新一期《科学》杂志报道，英国伦敦大学学院研究团队在实验室中成功合成了一种对生物体至关重要的化合物——泛酰巯基乙胺。这一发现表明，该化合物可能在地球早期就已存在，并在生命诞生之初发挥了关键作用。

泛酰巯基乙胺是辅酶A的活性片段，对维持生命的新陈代谢非常重要。由于此前一直未能有效合成该化合物，导致人们认为它在生命起源时期并不存在。

研究团队利用氰化氢形成的分子，在室温下的水中创造了这种化合物。此外，他们还演示了在40亿年前生命起源时，类似由氨基腈驱动的化学反应如何创造其他关键的生物成分，包括构成蛋白质氨基酸链的肽，以及RNA与DNA的构建块核苷酸。

这项新研究进一步证明了生命体的基本分子倾向于通过腈的化学反应形成。研究人员指出，利用腈可以合成不同类型的生物分子。生命并不是由RNA一种分子产生的。而生物的基本分子可能同时出现，由RNA、蛋白质、酶和辅助因子等共同构成了生命的初始形态。

人们此前认为，水的破坏性太强，生命不可能起源于水，而是更有可能起源于周期性干涸的水池。此次研究挑战了该观点。研究团队表示，他们所证实的反应在地球早期的水池或湖泊中可能发生，但在海洋中则不太可能，因为这些化学物质的浓度会被稀释。