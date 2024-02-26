深脑刺激图谱有助改进神经疾病疗法

科技日报北京2月25日电 （记者张梦然）《自然·神经科学》23日发表的一项神经科学研究显示，使用脑深部电刺激（DBS）绘制功能失调的脑环路图谱，将有助于改进特定神经疾病的疗法。研究结果有助于引领人们认识导致这类疾病的脑环路，从而推动发现进一步治疗的潜在靶点。

DBS需要通过手术在脑内植入电极，“拯救”功能失常的脑网络。对丘脑底核（丘脑下方的一个小型结构）进行DBS，常用于治疗帕金森病以及肌张力障碍、强迫症和图雷特综合征。不过，究竟刺激哪些脑环路才能使每种疾病的症状得到最大改善，一直都不清楚。只有鉴别出这些环路，才可能使治疗策略更有针对性且效果更好。

包括德国柏林夏里特医学院科学家在内的团队此次收集了261名帕金森病、肌张力障碍、强迫症或图雷特综合征患者的数据，这些患者此前接受过在丘脑底核植入DBS电极的手术。这些数据能使团队了解哪些脑环路受到DBS的调控。

团队发现，丘脑底核与感觉运动皮质的互连和治疗肌张力障碍的相关性最大；与主要运动皮质的互连和治疗图雷特综合征的相关性最大；与辅助运动皮质的互连和治疗帕金森病的相关性最大；与腹内侧前额叶和前扣带回皮质的互连和治疗强迫症的相关性最大。

研究人员认为，这一发现不但有助于更好地理解这些疾病背后的脑环路变化，更有望改进治疗这些疾病的策略。

【总编辑圈点】

大脑就像人体的“集控中心”，它操控着我们的运动、语言、情绪，同时与很多疾病紧密相连。阿尔兹海默症、帕金森病、抑郁症、自闭症……众多与神经和认知有关的疾病，在医学发达的今天，仍有大量难题尚待攻克。其中，有的发病成因和机制不明确，有的缺乏有效的治疗药物和方案。这些疾病与脑网络功能的改变有哪些关联？揭开此谜题，无疑将为相关疾病的预防和治疗带来新希望。