照射15分钟红光可降血糖水平

科技日报讯 （记者刘霞）英国伦敦城市学院、伦敦大学和伦敦大学学院科学家携手开展的一项新研究显示，将670纳米的红光照射在一个人的背部15分钟即可降低血糖水平。原因在于这种红光会刺激人体线粒体内的能量产生，增加葡萄糖消耗，从而降低血糖水平。数据显示，红光刺激使人摄入葡萄糖后的血糖水平降低了27.7%，并使最大葡萄糖峰值降低了7.5%。相关论文发表于最新一期《生物光子学杂志》。

为探索670纳米红光对血糖的影响，研究人员招募了30名健康参与者，并随机分成两组。670纳米红光组有15人，安慰剂（无光）组有15人。这些参与者代谢正常，也没有服用药物。随后，研究人员让参与者进行口服葡萄糖耐量测试，并在接下来的两个小时内，每15分钟记录一次血糖水平。结果显示，接受15分钟红光照射的人，在两小时内表现出峰值血糖水平降低和总血糖降低。

研究人员表示，虽然最新研究是在健康人身上进行的，但这项非侵入性的非药物技术可帮助糖尿病患者更好地控制血糖。此外，这项研究还强调了光线对人类健康的长期影响，包括长时间暴露在蓝光下可能导致血糖失调。目前广泛采用的LED灯发出的光呈蓝色，这可能是一个潜在的公共卫生问题。

此前研究已证实，大约650纳米至900纳米之间的长波长光（从可见光到近红外范围）可增加线粒体内核苷三磷酸腺苷的产生，降低血糖，并改善动物的健康和寿命。先前的研究还表明，用670纳米的光照射小鼠背部，还可改善帕金森病模型和糖尿病视网膜病变小鼠模型的症状。