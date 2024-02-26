慢性压力助长癌症转移原因找到

科技日报讯 （记者张梦然）压力是不可避免的，但压力过大则可能对人体健康有害。特别是慢性压力会增加患心脏病和中风的风险，还可能助推癌症转移。美国冷泉港实验室科学家在《癌细胞》杂志最新发表的论文显示，压力会导致某些中性粒细胞形成黏性网状结构，使癌症更容易发生转移。这一发现指出了一种新的治疗策略，或可在癌症开始之前阻止其扩散。

研究团队通过模拟患有癌症的小鼠的慢性压力得出了这一发现。他们首先切除了小鼠乳房中生长的肿瘤并将癌细胞扩散到肺部。接下来，他们让小鼠承受压力，并观察到小鼠的转移性病变惊人地增加，转移率增加了4倍。

团队发现，称为糖皮质激素的应激激素作用于中性粒细胞。这些“应激”的中性粒细胞形成蜘蛛网状结构，这被称为中性粒细胞胞外陷阱（NET）。当中性粒细胞排出DNA时，NET就会形成。通常，它们可保护人体免受微生物的入侵。然而在癌症中，NET创造了一个有利于转移的环境。

为了确认压力会触发NET的形成而导致转移增加，研究人员进行了3项测试。首先，使用抗体去除小鼠体内的中性粒细胞；然后给动物注射一种破坏NET的药物；最后，使用体内中性粒细胞对糖皮质激素没有反应的小鼠。最终每项测试都取得了相似的结果。

研究团队发现，即使在没有癌症的小鼠中，慢性压力也会导致NET的形成进而改变肺组织。“这几乎是在为身体组织患上癌症作好准备。”研究人员称，减轻压力应成为癌症治疗和预防的一个组成部分。