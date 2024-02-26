帮助孩子应对“开学综合征” 这4个方法家长要知道

近日，全国多地学校学生迎来春季开学。开学后，不少家长发现有的孩子满心欢喜迎接新学期，有的孩子却出现入睡困难、情绪低落、回避社交等一系列身心问题。深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如在接受采访时表示，当孩子出现上述问题时，可能是由人们常说的开学综合征导致的。

陈俏如表示，开学综合征其实不是医学诊断的病症名称，而是指假期结束、开学初始，中小学生所表现出的一种明显不适应新学期学习生活的非器质性的异常表现，属于适应性问题。部分低年级孩子可能会表现出不愿上学，到了学校附近就说头痛、肚子痛，去医院却查不出任何器质性问题。初高中的孩子则主要表现为情绪不稳定、遇事急躁、社交回避等情绪和行为问题。

“通常孩子出现开学综合征是由于害怕未知而产生的不安全感，如孩子可能恐惧作业无法完成、害怕老师与家长的负面评价、担心因考试成绩受到指责、焦虑社交关系是否能维系。”陈俏如提示，当孩子出现开学综合征时，家长不用过度紧张，多数孩子经过老师、家长的积极引导和自主调节，一两周后症状会逐渐缓解消失，不会对身心健康造成大的危害。家长可通过以下方法，促进孩子的调节进程。

规律起居

要引导孩子合理安排生活起居，养成早睡早起的好习惯，把生物钟调整为适应学校生活的状态。饮食以清淡营养为主，充分补给富含维生素和蛋白质的食物，适度减少零食、速食等加工食品的摄入，多吃应季的原型食物。

制定计划

可以和孩子一起根据自身情况，适应新学期节奏，制定合理的阶段性学习目标和计划，目标要切实可行，制定具体的评估标准。学期初始要允许孩子有充分的适应时间，不要过快施加学业压力。建议家长以身作则，制定自己的下半年工作计划，营造富有动力、向上的家庭氛围。如果孩子有玩耍的需求，可以让其制定每日关于玩的计划，确保合理的玩耍时间之后，再具体制定学习计划。

放松疏导

可以和孩子一起学习放松的办法，比如深呼吸、冥想、渐进式肌肉放松法、积极自我对话、适度有氧运动等。以渐进式肌肉放松法为例，通过调节呼吸和识别肌肉的紧张和放松感，可在紧张焦虑时更有效放松，缓解焦虑。具体做法为：找到一个舒适安静的地方坐下或躺下，深呼吸，练习收紧和放松身体的每个肌群，从前额开始，一直往下至脚趾，用10分钟去感受。

开放交流

要耐心询问并积极倾听孩子诉说的困难和痛苦，给予孩子真诚的关心和理解，相信孩子在多数时候有自己解决问题的能力，鼓励孩子自己发现问题并协助他寻找解决方法。与孩子建立良好的亲子关系，使孩子能够从家庭获得情感支持，当其遇到困难时，能够勇于向家人、老师、朋友、心理专业人士寻求帮助。要减少给予“收收心”“紧紧弦”这样的警告，避免孩子产生抵触心理。

“如果症状持续存在或严重影响日常生活，超过两周没有缓和的迹象，应及时就医，寻求专业医生的帮助，防止症状对孩子身心健康造成长期影响，导致孩子无法坚持完成学业，或发展为持续的躯体化问题、人际交往问题、焦虑抑郁等，影响孩子的正常学习和成长。”陈俏如提示。