以员工制推动家政业规范发展

为了能窗明几净地过新年，不少家庭春节前将清扫、收纳整理外包，家政市场生意火爆。

家政行业并非“一时火”。近年来，随着经济社会发展，人们对家政服务的需求日益旺盛、日趋多样，除了卫生清洁，还包括母婴照护、保洁烹饪、收纳整理、照顾老人，等等。不过，家政行业也存在一些发展不规范的现象，由家政机构良莠不齐、服务质量和收费标准不统一等引发的消费者投诉，时有出现。

进一步推动家政服务业扩容提质，要加强市场规范化建设。不久前，国家发展改革委会同多部门联合印发的《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》提出，至2035年，员工制成为家政服务业发展的重要模式。这为行业发展提供了政策指引。从业人员由中介制的灵活就业变为员工制的稳定就业，有助于家政服务业摆脱“小、散、乱”的粗放发展模式，对经营者、从业者和消费者都将有所裨益。

从财政、社保、金融、税收等方面出台政策，支持有条件的家政企业实行员工制，让家政企业逐渐从“介绍人”转变为管理者，有助于推动企业实现规范化发展，更好满足人民群众对家政服务的品质需求。对从业者来说，签订劳动合同、缴纳社会保险、健全保障机制等措施，能够提供更加周全安心的保障，让他们执业时更有动力、更有尊严。因此，员工制模式能增强家政行业的吸引力，吸引包括年轻人在内的更多有职业追求的人加入，从而促进服务品质提升，推动行业可持续发展。当行业规范了、管理有序了、人员素质提升了、服务品质提高了，消费者想“找个好阿姨”将变得更容易。

转型往往会面临“成长的烦恼”。推动更多家政企业向员工制转型，各地还需要多做一线调研、倾听从业者的心声，因地制宜、综合施策，以“扶上马，送一程”的关怀和决心，拿出顺应行业发展规律、落地有效的好政策，以员工制提升职业化水平，推动家政服务业行得更稳、走得更远。

（摘编自《陕西日报》，原题为《乐见员工制让家政服务业昂然前行》）

《 人民日报 》（ 2024年02月26日 05 版）