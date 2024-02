药物还是手术？垂体泌乳素腺瘤治疗策略迎来重要转变

垂体泌乳素腺瘤是垂体腺瘤的一种类型。患者垂体分泌过量泌乳素,导致闭经、溢乳、不孕(育)等症状。

近十多年来,在临床中,垂体泌乳素腺瘤的治疗首选药物治疗,已经成为神经外科医生的共同认知。上海交通大学医学院附属瑞金医院(下称:瑞金医院)垂体泌乳素腺瘤诊治中心主任吴哲褒教授22日接受中新网记者采访时介绍,如今,这一治疗观念正在悄然发生改变:相关特定类型的垂体肿瘤应当首选手术治疗。

据了解,作为垂体瘤领域专家之一,吴哲褒教授参与了2023年国际垂体协会撰写的《Diagnosis and management of prolactin-secreting pituitary adenomas: a Pituitary Society international Consensus Statement》(《垂体泌乳素腺瘤的诊断和治疗:垂体协会国际共识声明》)一文的审阅和修正。

该国际共识声明由国际权威杂志《Nature reviews Endocrinology(自然评论内分泌学)》刊发。同时,该杂志还发表了由吴哲褒教授撰写的通信论述,题为《The shift of therapeutic strategy for prolactinomas: surgery as the first-line option》(《垂体泌乳素腺瘤治疗策略的转变:外科作为一线治疗选择》)。

据了解,在2006年和2011年,国际垂体学会针对泌乳素腺瘤和高泌乳素血症,曾先后制定发布两个指南(专家共识),明确指出,泌乳素腺瘤首选药物多巴胺受体激动剂治疗,手术治疗仅适用于耐药或者不能耐受药物副作用、药物诱导肿瘤卒中或脑脊液漏、合并有精神症状药物禁忌者。

吴哲褒教授指出,在刚发表的共识声明诸多改变中,最大的改变在于:明确了泌乳素微腺瘤和包裹良好/边界清晰的大腺瘤,外科手术应作为一线治疗。“这一治疗上的重大改变以国际共识的形式确定下来,具有极强的临床指导意义。”这位专家直言。

他解释,在临床实际,囊变的肿瘤对药物治疗效果差,而且患者面临药物副作用和长期乃至终生服药的缺点;对于生育期的女性,如果服药期间怀孕,会导致肿瘤增大出现视力下降和视野缺失等严重问题,且药物对胎儿的影响未知。

吴哲褒教授介绍,与此同时,神经内镜下经蝶垂体瘤手术疗效大幅提升,边界清楚肿瘤包膜完整,与正常垂体及鞍膈、海绵窦分界清,全切除概率很大。

他分享了一个临床病例,26岁的姜女士(化名)被确诊罹患垂体泌乳素细胞腺瘤,辗转多家医院,得到的方案都是口服药物治疗,且必须长期乃至终生服药。神经外科医生基本都建议她口服药物治疗,同时告诉她,选择药物治疗对她来说最大的问题除了药物副作用外,就是怀孕,比如,药物对胎儿的影响,在孕中晚期无药物保护状态下,肿瘤会存在显著增大、影响视力视野的风险。姜女士为此十分焦虑。

在瑞金医院,她获得了国际最新的诊疗方案:接受神经内镜技术下的经鼻手术,创伤小,外观上没有伤口,术后恢复时间短,将来也不需要为此服药。今年1月,吴哲褒教授团队在历时1小时的手术中,沿肿瘤假包膜完整剥除肿瘤。术后第一天,姜女士的泌乳素水平已恢复正常,术后3天痊愈出院。当下的姜女士回归正常日常生活。

垂体泌乳素腺瘤治疗策略为什么会产生如此重大的转变?在吴哲褒教授看来,首先得益于近十年来神经内镜技术的巨大进步。不同于过去的传统手术,如今运用神经内镜技术为临床带来了更广阔的手术视角、更清晰的结构显示、更精准的神经保护,手术效果大幅提高。以瑞金医院垂体泌乳素腺瘤诊治中心为例,近五年来,运用神经内镜经鼻切除这一类肿瘤的生化缓解率高达93%。同时,神经内镜微创手术的围手术期及术后并发症发生率低,不高于4%。

药物治疗相比,医生为何强调“首选”手术治疗呢?这位专家做了个比较,药物除了副作用外,还有撤药难。接受药物治疗患者中,只有1/5的患者可以成功撤药。神经内镜技术下的外科手术和药物治疗,两者现在有效率均在90%左右,但是手术的复发率仅7%-15%,而药物撤药后的复发率为80%。

最后,吴哲褒教授指出,全国各地的诊疗和技术水平,尤其是经蝶神经内镜切除的技术水平还不一致。因此,神经外科医师需要熟练掌握神经内镜下垂体瘤假包膜外切除技术,才能有效提高内分泌缓解率,此外还需要多学科联合诊治(MDT)团队,对具体病例开展综合判断,选择适宜的治疗方式,真正让患者从治疗中受益。(完)