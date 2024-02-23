高度近视患者能摆脱眼镜吗？ICL晶体植入术带来福音

高度近视是指近视度数≥600度的屈光不正状态。当下，高度近视的人群患病率不低，可发生很多严重并发症，有可能导致永久性视力损害，甚至失明。

而随着生活水平的提升，人们对生活质量要求不断提升，摆脱镜框眼镜成为高度近视人群的心声。记者22日获悉，ICL人工晶体植入术给上述人群带来福音。

一名高度近视患者纪女士(化名)在上海仁爱医院眼科手术室成功接受ICL晶体植入术。10分钟的手术后，患者从术前裸眼视力0.1、双眼近视1000度，到术后裸眼视力达1.5，重获视觉自由。

纪女士当日告诉记者，框架眼镜束缚的不只是双眼，还有自由的生活体验。不戴眼镜儿，天天雾里看花，走在路上常常认错人。“从女孩子的角度来说，从早上梳洗的时候就很不方便，需要离镜子非常近才能看清自己；化妆、护肤时候，尤其是化眼妆的时候就更不方便了。”被高度近视困扰多年的纪女士坦言，“外出徒步时，遇到下雨天，眼镜遇到雨水后，镜面会起雾，影响视线范围。此外，随着度数的增长，镜片也越来越厚，厚厚的镜片压在鼻梁上还是挺累的，且会一直往下滑；夏天，加上面部出汗，皮肤还会破。”正因为受够了被框架眼镜束缚的生活，纪女士才决心通过ICL晶体植入术，享受高清视界的美好。

据悉，ICL晶体植入术又叫有晶体眼后房型人工晶体植入术，被认为是一种可替代 LASIK(准分子激光原地角膜消除术)、 PRK(准分子激光角膜表面切削术)和其他切削手术，进行屈光矫正的最新技术，是矫治近视的最新最安全的产品之一。可逆性、长期稳定性、无需切除角膜组织等是都是接受ICL晶体植入术的优点。据介绍，ICL晶体可以在必要时取出或更换，具有可逆性；ICL晶体采用高科技材料制成，具有良好的生物相容性，在眼内长期保持稳定。ICL晶体可以矫正较高的近视、远视和散光度数，相较于激光手术，能提供更好的夜间视力。

什么样的患者可以接受ICL晶体植入术？上海仁爱医院眼科专家张军告诉记者，年龄在20-45岁之间，有近视(低度、中度或高度)、远视或散光等屈光不正问题的患者；角膜厚度不足，不适合进行激光手术者；罹患干眼症、角膜厚度偏薄、角膜形态异常等者均可以接受ICL晶体植入术。

据悉，患者在手术前，应接受全面的眼科检查，包括视力、屈光度、角膜厚度、前房深度等，以确定是否适合进行ICL晶体植入手术。术后需要按照医生建议使用眼药水并定期复查，以确保眼睛恢复良好。张军告诉记者：“一般来说，接受ICL晶体植入术后，患者第二天可正常用眼，不影响上班、学习等，但后期需定期复查。”

“但是需要注意，虽然基本可以正常生活，但仍然需要养成良好的用眼习惯，每用眼40分钟-50分钟，要休息10分钟-15分钟，不要长时间近距离用眼。”张军强调，术后一周避免水进入眼睛，护肤需避开眼周，三个月之内不要剧烈运动，半年之内不能游泳，一年之内不能潜水；同时患者要遵医嘱用药，按时到院复查。(完)