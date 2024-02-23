3个动作帮你缓解肩颈疼痛僵硬

目前，颈椎病已成为多发病，越来越多的“低头族”出现颈椎问题。四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，颈椎病已呈现年轻化趋势，加强防治刻不容缓，养成良好的生活习惯、掌握科学的预防措施可以避免和延缓颈椎病的发生。

陈莞婧介绍，正常颈椎是C型结构，有一个向前的凸起，保证颈椎高度的灵活性和稳定性，也正是由于它的存在，使得组成颈椎的7块小骨头能够承担整个头颅的重量，并完成各种旋转动作。颈椎上还附着肌肉、韧带等软组织，如果生活中有长期久坐、低头看手机、躺着看电视等不良生活习惯，就会加重颈椎和附着软组织损伤。

“颈椎，上承头颅，下接躯干，起到‘承上启下’的作用。一旦颈椎出现问题，如果不重视，可能连累其他部位。”陈莞婧说，颈椎病患者有脖子发僵、发硬、疼痛、颈部活动受限、肩背部沉重、肌肉变硬、上肢无力、手指麻木、肢体皮肤感觉减退、手握物时会不自觉地掉落等症状；有些患者会出现下肢僵硬，似乎不听指挥，或下肢绵软，有如在棉花上行走的表现；一些患者甚至会有头痛、头晕、视力减退、耳鸣、恶心等异常感觉。

那么，该如何预防颈椎病呢？陈莞婧建议，做好颈部保暖，颈部长期受到寒冷、潮湿的刺激，会增加颈椎病发生的风险。冬季可以戴丝巾或围巾，夏季避免空调直吹颈肩部。纠正生活中的不良姿势，工作中要维持正确的坐姿，使案台与座椅高度相称，适于自身。尽量避免过度低头屈颈，桌台可适当高些。看平板电脑应使用支架，看手机应将手抬高，使屏幕和视线基本齐平。

“另外，每坐、卧、斜靠1小时，应起身活动5分钟。”陈莞婧说，避免长时间伏案工作，可利用工作间歇做一做颈椎活动，一方面可以增加颈部肌肉的力量，另一方面也有利于颈椎恢复曲度。

陈莞婧向大家推荐了3个颈部训练动作，帮你缓解肩颈疼痛僵硬，预防颈椎病。

头手相抗

双手十字交叉置于枕后，保持双前臂平行，手向前用力拉，头向后用力靠，相互抵抗3秒后，缓慢回正。8次为一组，做3组。

颈项争力

一手放于身后，一手放在胸前。手掌平行推出，头向对侧旋转至极限，保持3秒后，缓慢回正。8次为一组，做3组。

抬头望掌

双手交叉，举过头顶，掌心向上，头向后仰，眼睛看向手掌方向，保持3秒后，回正。8次为一组，做3组。

陈莞婧提示，进行上述动作训练时，如出现头晕或疼痛，应立即停止训练。（视频制作：实习生李文睿）