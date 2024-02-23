渐冻症患者想制作“数字人”陪伴家人

今年45岁的赵云，半年前确诊渐冻症。现在他走路需要借助拐杖，穿衣也需要妻子的帮助。

“渐冻症”病情，让赵云不敢想象未来的生活。好几年没拍全家福的他，今年春节前在阿里云团队的帮助下，用AI技术获得了一份“全家福”。“我想做一个数字人，在我离开后继续陪伴我的家人和孩子，把我的一些叮嘱和人生经验，在适当的节点留给他们。”近日，赵云对北京青年报记者说。

“现在只有两种治疗手段，一种是口服的药，每个月一盒，另一种是输液，连续输15天，再停药15天。”赵云说，这些药副作用很大，“其实我不愿意吃这些药，药物只对50%到80%的人有效，而‘有效’的结果是延长寿命3至6个月。”

赵云说，现在只有一个愿望，那就是能够看到大女儿参加高考。在得知自己患病后，赵云一直想做一个“数字人”，“万一我有一天不在了，它能陪我的妻子和孩子们说说话聊聊天。”

有了这个想法后，赵云对AI和各种数字技术都越发关注。今年，阿里云团队找到赵云一家，想要为他们留下一张AI全家福。赵云说，父亲过世前已经有五六年时间瘫痪不能自理，一家人已经有好多年没有拍过全家福了。在这张照片中，父亲的形象通过AI技术呈现其中。

对于自己关注的“数字人”，赵云说，阿里云有“数字人”相关的探索，他愿意以产品体验者的角色参与，了解这一领域未来会走向何方。