京津冀消费季启动 各类活动贯穿全年

本报讯（记者 李佳）昨晚，“2024年全国消费促进月暨京津冀消费季”在北京蓝色港湾正式拉开帷幕，来自京津冀三地的特色产品、非遗精品、地方美食、招牌老字号、新消费品牌精彩亮相。消费季期间，本市将围绕餐饮消费、假日消费、品牌品质消费、亲子消费、绿色消费、时尚消费、汽车消费、家居消费等14个特色主题，倡导企业结合自身资源优势，开展一批促销让利活动，打造全球首发节、北京时装周、北京国际文旅消费博览会、体育消费节、金秋文物艺术品拍卖季等市级标志性精品活动，形成“贯穿全年波浪式的消费热潮”。

3月和9月，将举办中国国际时装周和北京时装周。组织中外服装服饰品牌展示新设计、新产品、新技术，搭建时尚品牌和设计师形象推广、市场开拓、商品交易、流行传播、专业评价的国际化综合服务平台，开展专场发布、专项展览、新闻发布、设计大赛、专题论坛、专业评选等活动。

4月至6月，将举办全球首发节。联合全球首发中心和全市20多个城市商业综合体、购物中心和百货商场、美术馆、剧院、会展中心，以及100余家知名零售品牌和代表性品牌首店，围绕“国潮老字号”“文创新消费”“数字高科技”“运动快时尚”等主题秀场，举办多场新品首发、首秀、首展、首演系列活动，引领时尚消费新潮流。

4月至9月，将举办“漫步北京”系列主题游线路推广活动。根据重点假日和传统节日等时间节点，针对不同群体不同需求和北京四时不同风光，适时推广差异化的精品主题游线路，并组织主题体验活动，拓展“漫步北京”的品牌外延，满足不同人群的旅游需求，激发文旅消费活力。

5月至9月，将举办北京国际美食荟。以“中国潮 国际范 烟火气”为主题，基于“北京大都会”城市文化特性，线下通过打造美食市集、美食品鉴等系列活动，促进中外餐饮文化交流；线上通过多场景挖掘城市特色美食文化，掀起本地美食打卡及内容种草氛围，繁荣北京餐饮市场业态。

6月，将举办第二届北京国际文旅消费博览会。举办北京数字经济体验周，围绕数字技术推广和信息消费体验，推出特色主题活动，推广新应用，打造示范场景，提升全民数字经济沉浸感和参与感，拓展数字消费新场景。

6月至7月，将举办北京直播电商购物节。重点围绕“人货场”等直播电商要素，分阶段组织开展线上直播促销、线下专题展销、特色直播场景打卡推荐、企业主播大赛、直播电商论坛、商家对接及品牌选品会等系列主题活动。

6月至10月，将举办一刻钟品质生活节。以“一刻钟‘圈’出美好生活”为主题，聚焦便民生活和品质生活两条主线，结合美发美容、家政维修、特色餐饮、社区生鲜、洗涤护理等业态，因地制宜开展供给丰富、智慧便捷、商居和谐的便民服务主题活动，激发便民生活圈新动能，切实增强社区居民获得感、幸福感、满足感。

6月至11月，将举办寻找原汁原味老字号系列活动。开展老字号生日庆典、树立传播老字号工匠典型、链接新平台推广老字号创新产品、跨界合作为老字号创造新机遇等系列活动。

7月，将举办燕京国际啤酒文化节。围绕主会场及各分会场，以及分布在全国400多个啤酒花园多点联动，旨在为游客提供一场主题鲜明、亮点纷呈、欢乐祥和的消费体验及文化盛会。

8月，将举办北京体育消费节。推出主会场线下嘉年华，设置互动体验区域，搭建体育消费新场景，激发体育消费新活力。携手多家市级体育协会采取“线上＋线下”双向发力的形式举办20余场赛事活动，打造各类新兴体育运动消费场景，营造体育消费节新业态，传播体育消费新理念。

8月至10月，将举办第十二届北京惠民文化消费季。聚焦全国文化中心建设和首都“两区”建设，围绕国际消费中心城市和全球数字经济标杆城市建设蓝图，紧扣文化赋能乡村振兴和城市更新发展的目标，组织举办系列文化惠民活动。

9月至10月，将举办农民丰收节。联动昌平、门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆等区举办丰收节，推出农事体验、农产品展销、休闲采摘等系列活动，推介休闲农业园区和美丽休闲乡村，为市民畅游京郊提供指引。塑造农业活动品牌IP，打造商、农、文、旅融合消费新场景。

9月至12月，将举办金秋文物艺术品拍卖季。联动嘉德、翰海、匡时、德宝等知名拍卖公司参与，为北京广大收藏爱好者带来书画、古籍、瓷器、文玩杂项等多个品类的上万件极具文化价值的拍品。同时宣传北京拍卖、普及艺术品及拍卖知识、举办惠民文化消费拍卖等活动，助力文化消费、文玩交易市场的金秋消费。