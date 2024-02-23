老人沉迷刷App挣钱 治本之策是充盈内心

尽力培养他们拥有更丰富的娱乐休闲方式，帮助他们构建更充盈的心灵世界。

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日前，西北农林科技大学副教授赵祥云的回乡观察引发关注：很多农村老人沉迷刷App赚钱，他们主要通过看平台上的视频、广告等，看够一定时间可以得到金币，然后用金币可以兑换现金。

然而，这种刷App赚钱的方式，回报率很低，收益很差。哪怕一天看个不停，也只能赚两三块，即便如此，还是有不少农村老人乐此不疲，不担心个人信息被一些来路不明的App泄露，也不在乎自己的付出与回报根本不成正比。

有人将这种现象的原因，归为一些农村老人爱占小便宜的心理，认为是人的贪婪之心使然。但是，真正的贪婪者会为了两三块钱而花费一天的工夫吗？真正爱占便宜的人，会为了蝇头小利而耗费大量时间精力吗？单纯的指责恐怕无助于分析问题，我们还需从深层的文化心理上，对这一现象进行深入探讨。

从媒体报道来看，上述现象基本集中在农村老人群体。他们往往有大量的闲余时间，却缺乏足够丰富的娱乐方式。很多老人久居偏远的农村，也缺乏子女的陪伴，他们的内心世界往往是极度空虚的，心灵的匮乏与精神的苦闷，时常困扰着他们。在无事可做的情况下，刷App就成了某种可以消磨时间的“玩法”，既打发了大量时间，又找到了自己的“存在感”，甚至一些老人将个人价值寄托在这上面，认为刷App是有益身心健康的。

农村老人本来不该心灵空虚，但现实往往令人失望。首先，一些农村老人的文化水平不高，对于网络文化与智能手机软件缺乏了解，对一些商家套路缺乏警惕意识，很容易盲信一些App商家的广告，进而被“割了韭菜”。

再者，一些农村老人明知道沉迷刷App是没什么用的，但确实无事可做，又不具备通过读书获取精神养料的意识、能力，只能一点点滑向商家布置的陷阱。甚至在家人提醒之下，一些老人仍固执己见，意识不到其中的问题，在偏执的路上越走越远。

看到类似现象的年轻人，不妨多多提醒家中的老人，让他们尽量远离一些对生活无意义乃至有害的手机App。对此，年轻人应当帮助老人尽可能了解当前的网络生态，告诉他们网络产品也是良莠不齐的，不能轻易相信一些商家的宣传。与此同时，还得以各种警示案例来劝诫沉迷刷App的老人，让他们意识到其中的危害性，提高对这类现象的警惕。这些都是相对具体的、直接的帮扶老人的措施。

除此之外，最根本的还是要想方设法解决农村老人心灵空虚的问题，尽力培养他们拥有更丰富的娱乐休闲方式，帮助他们构建更充盈的心灵世界。如今，国家很重视农村老人的养老问题，不仅给予他们一定的物质保障，还在不少农村、乡镇设置了文体设施，比如老年人活动中心、社区服务中心，以及阅读空间、健身场地等。这些资源应该被有效利用起来，尽可能地发挥积极作用，帮助农村老人拥有一个更加美好的晚年。

当农村老人的人生价值寄托有了更好的选择，拥有了更多的生活情趣，自然不会再把时间精力浪费在刷手机App上。也只有让农村老人的内心充盈起来，才是解决上述问题的“治本”之策。