春节消费实现“开门红”
本报北京2月22日电 记者董蓓从商务部获悉，今年春节假期，消费市场年味浓、活力足、人气旺，销售较快增长，实现良好开局。商务部商务大数据监测结果显示，春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额按可比口径同比增长8.5%。
商务部举办了全国网上年货节、老字号嘉年华、国货潮品贺新春等活动，指导各地结合地方特色开展形式多样的消费促进活动。
为期一个月的“2024全国网上年货节”日前圆满收官。活动期间，全国网络零售额约1.2万亿元，较去年日均增长近9%。
各大商圈人气旺盛，全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长32.9%和36.1%。春节期间，商品销售亮点纷呈，节庆商品、国货潮品、绿色智能产品等持续旺销。商务部重点监测零售企业金银珠宝、体育娱乐用品、通信器材销售额同比分别增长23.8%、15.6%和10.4%。
春节期间，服务消费快速增长。商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长约17%。国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%。电影票房80.16亿元，创春节档票房历史新高。新型消费动能释放，绿色、健康消费快速增长。商务部重点监测电商平台即时零售销售额同比增长32.2%，一些大型连锁超市绿色有机食品销售额增长近20%，部分电商平台骑行装备、滑雪装备销售额增长五成以上。这个春节，很多人选择返乡过年，带动农村餐饮、旅游、农产品等消费持续升温。商务部重点监测电商平台农村网络零售额同比增长16.1%。