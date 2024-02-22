直播预告：月经——女性健康的晴雨表

从初潮到停经，月经伴随女性数十年。对女性来说，月经是健康的晴雨表，能反映全身健康状况。如何判断月经是否正常？出现哪些情况需要及时就医？

2月23日15:00至16:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院妇科主任医师程玲做客直播间，为大家讲解女性月经相关科普知识。

专家介绍：

程玲，中国中医科学院望京医院妇科主任医师、硕士研究生导师、北京中医药大学教授。担任中国民间中医医药研究开发协会中西医结合妇产科分会会长、北京中西医结合学会妇科分会副主任委员、中华中医药学会妇科分会常务委员等学术组织职务。

擅长：中、西医结合诊治各类妇科常见病、多发病、疑难病疗效显著。尤其对不孕不育症、急慢性盆腔炎、月经不调、功能性子宫出血、更年期综合症等妇科病的诊治经验丰富。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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