直播预告：应对慢阻肺不能“慢” 专家为你支招

为进一步贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及，提高全民健康管理能力和健康素养水平，人民好医生客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出专场科普系列直播，助力大众提高健康素养。

慢阻肺具有高患病率、高致残率、高病死率和高疾病负担的“四高”特点，已成为较为严重的公共卫生问题。因此，不动声色的“隐形杀手”是对慢阻肺形象的比喻。那么，什么是慢阻肺？哪些人群需要重点检测慢阻肺？2月23日14:00至15:00，首都医科大学附属北京地坛医院呼吸科主任王宇做客“人民好医生”客户端直播间，就慢阻肺的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王宇，主任医师，首都医科大学附属北京地坛医院呼吸内科主任， 首都医科大学呼吸学系学术委员，世界内镜医师协会呼吸内镜理事，国家HIV机会性感染专业委员会常任委员，北京医学会呼吸分会学术委员，国家卫生应急队队员，国家药品监督管理局医疗器械技术审评专家等。

擅长：呼吸系统常见病，危重症救治，气管镜操作。

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