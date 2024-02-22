强化分类监管促进汽车消费

国家金融监督管理总局2月19日发布《汽车金融公司监管评级办法》（以下简称《评级办法》，健全和完善汽车金融公司风险监管体系，强化分类监管，引导汽车金融公司专注主业，大力促进汽车消费。

国家金融监督管理总局有关司局负责人介绍：“《评级办法》制定的目的是通过开展监管评级工作，全面评估汽车金融公司经营管理与风险状况，合理配置监管资源，推动行业高质量发展。”

此次《评级办法》从不同方面对汽车金融公司监管评级进行系统设置，更有助于合理配置监管资源，有效实施分类监管。2023年7月，金融监管总局修订发布了《汽车金融公司管理办法》，扩大了汽车金融公司业务范围，增加售后回租、汽车附加品融资、汽车售后服务商贷款等业务。为强化分类监管，制定了《评级办法》，通过建立和完善汽车金融公司风险监管体系，全面评估汽车金融公司经营管理与风险状况。

作为主要的汽车产业金融支持力量，汽车金融公司近年来在促进汽车销售、畅通汽车产业链和支持稳定宏观经济方面发挥了积极作用。中国汽车工业协会数据显示，2023年，我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高，这为汽车金融公司扩大展业范围创造了有利条件。截至2022年末，全国25家汽车金融公司资产规模达到9891.95亿元，总体保持稳定。

中国银行研究院研究员李一帆表示，汽车金融公司具有渠道和技术方面的专业性。随着部分自主和合资品牌主机厂对汽车金融业务愈发重视，不断加大对旗下汽车金融公司的支持，汽车金融业务规模不断增长。此时发布《评级办法》，有利于健全和完善汽车金融公司风险监管体系，提升汽车金融公司分类监管的针对性和有效性，引导汽车金融公司坚守专营专业消费信贷功能，推动汽车金融行业高质量发展，支持和扩大汽车消费，提升汽车产业竞争力。

招联首席研究员董希淼表示，汽车金融公司与汽车厂商、经销商合作，既帮助消费者降低购车资金压力，满足更多的购车需求，又为中小微企业经销商提供稳定的资金支持，并主动为其减费让利。汽车金融公司的专业化服务和商业银行的综合化服务内容形成互补，两者自我循环和发展，避免正面竞争，才是汽车金融行业健康发展之道。

面对日渐成熟的汽车金融市场和全面规范的监管环境，汽车金融公司将积极适应市场形势和监管要求，对标《评级办法》，合规稳健运营，进而提升汽车金融领域的服务能力。李一帆认为，一是要增强汽车金融专业性。加强对人、车、渠道、交易等关键环节的风险把控，提升风险暴露后的处置能力。二是要拓展汽车金融场景和渠道，实现全生命周期服务。在保险、延保、维修、保养等方面加强场景拓展，不断开拓市场。三是要依托金融科技赋能，积极构建汽车金融生态，为消费者创造更大的价值。比如，通过充分挖掘存量数据，以线上和线下相结合的方式拓展个人客户，助力发挥消费的基础作用，满足个人消费者的多元化金融需求。