春节车开得多，因为热胀冷缩，早晚加油更划算？

汽油确实会发生“热胀冷缩”，但是，膨胀系数四舍五入只有0.001L/℃。而且，正规加油站的油罐都是埋在地下的，管线都用了隔热材料。这样储存的汽油，一天之内温度变化不过零点几度，体积变化也非常小。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)