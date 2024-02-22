智能导航+三维影像技术助骨科手术微创化、精准化

记者21日获悉，在O型臂3D导航系统的辅助下，国家儿童医学中心复旦大学附属儿科医院骨科团队为一名3岁先天性脊柱半椎体畸形患儿琳琳(化名)施行手术，精准切除半椎体并矫正侧弯的脊柱。

3岁的琳琳患有先天性脊柱半椎体畸形。近期随访中，医生发现脊柱侧弯进行性加重。在复旦大学附属儿科医院骨科，医生经检查发现，孩子存在第5胸椎半椎体，第9胸椎半椎体，第1腰椎半椎体，脊柱明显侧凸畸形，要改善症状，只能手术矫正。

医院方面介绍，脊柱周围神经血管丰富，医生行传统手术矫正，极有可能误伤神经导致全身瘫痪，甚至误伤大血管而大出血。复旦大学附属儿科医院骨科主任王达辉解释，脊柱椎弓根附近结构复杂，有脊髓、神经根、大血管等，尤其是严重脊柱畸形的患者，本身发育畸形，加上每个人椎弓根形态都不同，主刀医师若稍有偏差，椎弓根螺钉偏内进入椎管容易造成脊髓损伤、椎弓根螺钉偏外则易降低矫形力、螺钉穿破椎体前壁易造成血管损伤。因此，传统的严重脊柱侧后凸畸形手术仍然存在极大的风险和挑战。于是，专家们决定用先进的第二代O型臂3D导航系统为琳琳精准切除半椎体并矫正侧弯的脊柱。

据了解，导航联合O型臂技术是目前全球最先进的骨科智能导航和术中三维影像技术之一。相比传统C型臂、G型臂，O型臂的优点在于：可在13秒完成多角度三维图像扫描，大幅度减少辐射剂量；高清、完整、实时的三维影像导航，能为医生提供更精准的置钉定位，在缩短手术时间的同时，大幅降低误伤神经的概率，从而有效减少手术并发症的发生。对于患者来说，手术将更加精准高效、安全、微创，术后康复时间会大幅缩短，达到快速康复的目的。

在术前，O型臂3D导航系统就规划模拟出立体影像，为主刀医师计划最佳的手术路径。术中，患者可接受完整的360度自动环型扫描取像，随时为医生纠偏，避免伤害周围的神经、血管等。

复旦大学附属儿科医院院长王艺表示，国家儿童医学中心复旦大学附属儿科医院未来将打造人工智能设计与精准仿生制造中心。O型臂3D导航系统让脊柱外科医生手术视角更广、判读脊柱状况更精确，置入钢钉的准确度，大大提高手术安全性。借助智能化系统，医生们可以开展更为复杂和高难度的手术，使骨科手术微创化、精准化、智能化。(完)