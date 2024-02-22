香港“长者医疗券大湾区试点计划”新增7间内地医疗机构

本报香港2月21日电 （记者陈然）香港特区政府19日公布，把7间位于粤港澳大湾区内地城市的医疗机构纳入“长者医疗券大湾区试点计划”，预计各机构将于2024年第三季度起陆续展开相关安排，近170万名符合资格的香港长者将因此受惠。

香港特区政府医务卫生局局长卢宠茂当日召开记者会时表示，行政长官在2023年施政报告中宣布扩大长者医疗券的适用范围至大湾区内合适的医疗机构，其后医卫局和卫生署一直积极推进相关工作，并寻求广东省卫生健康委员会的意见和推荐。

卢宠茂表示，在将大湾区医疗机构纳入“试点计划”时，特区政府主要考虑八大因素，包括试点医疗机构的地理位置、服务质量、管理及营运经验、服务范围，以及是否有优势服务等。

据了解，纳入计划的医疗机构包括5间提供综合服务的医疗机构和2间牙科医疗机构，分别位于广州、中山、东莞和深圳。连同现有的香港大学深圳医院，以及该院的华为荔枝苑社区健康服务中心，符合资格的香港长者日后可在共9间大湾区医疗机构使用医疗券。

卢宠茂强调，7间医疗机构的选定经过精心策划，希望做到珠三角全覆盖，照顾在大湾区内地城市生活的香港长者。

据悉，香港特区政府2009年推出长者医疗券计划，计划现时资助每名年满65岁符合资格的香港长者每年2000港元的医疗券（累积上限为8000港元），让长者在所属社区选用最适合的私营基层医疗服务。