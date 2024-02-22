“每栋楼都增添了楼梯防滑条和扶手等设施，增设提供全日照料服务的中小型养老机构，小区环境也变好了，老年人享受到了更加舒心的生活。”改造后的广西壮族自治区南宁市南南铝生活区，老年人居住生活条件得到改善，居民纷纷点赞。

据悉，南南铝生活区改造工程是广西城镇老旧小区改造示范项目。在改造设计中，除了美化社区内的景观、增加楼体耐用度以外，该小区还侧重于服务老龄化人群，结合适老化改造，对小区34个楼栋加装适老化座椅340个，更换楼梯间声控感应照明设施680个。

南南铝老旧小区的改造案例只是一个缩影。近年来，广西结合城市更新推进社区等公共空间适老化改造，通过改造居住小区养老服务设施、完整社区建设试点、老龄人口住房保障等措施，老年人生活的便利性进一步提升，老年人的获得感、幸福感和安全感不断增强。

改造居住小区养老服务设施。广西在城市更新中开展“楼道革命”“环境革命”“管理革命”，着力消除小区安全隐患，补齐小区设施、服务短板。根据小区老龄人口占比大等特点，增设楼道适老化座椅，加装或改造楼道扶手，打造通畅、安全、温馨的楼道环境。截至2023年底，广西通过改造累计新增体育健身场地518处，新增社区服务设施584个，完成适老化、无障碍改造小区428个，完成既有住宅加装电梯214部。

广西推进完整社区建设试点。推进南宁市五一东路社区和柳州市五菱社区2个国家级完整社区试点和13个自治区级完整社区试点开工改造，累计实施城镇老旧小区改造68个小区、1.2万多户，城市背街小巷27条。南宁市五一东路社区推进卫生健康设施建设，开展家庭医生签约服务，加强65岁以上重点人群服务。柳州市五菱社区将五菱老年大学闲置空间改造为集教育、健康、文体等各类服务为一体的五菱社区服务中心，设有书画屋、舞蹈排练室和合唱排练室等教学区域，满足老年人基本服务需求；建设“长者饭堂”，每天可分批为150余名老年人提供用餐服务，覆盖周边8个居民小区。

推进老龄人口住房保障。鼓励各地进一步完善公租房保障方式，加大对60岁以上老年人、残疾人、优抚对象、计划生育特殊困难家庭等城市困难群体的精准保障力度。截至2023年底，广西正在为其实施公共租赁住房保障的60岁以上老年人、残疾人、贫困孤儿家庭、特困人员等群体约16.43万人。鼓励各地建立红色党群物业服务中心，对公租房实施智能化、适老化改造，通过对公租房小区的智能化建设，加强对60岁以上独居老人的看护管理，为独居老人、残疾人等保障对象提供个性化服务。