从春节消费观察中国经济勃发景象

春节不仅是中国最重要的传统节日，而且是观察中国消费经济的重要窗口。近日，各类统计数据显示，2024年春节假日的消费经济大盘数据非常亮丽。今年春节假期全国重点文旅景点的游客数量达1.23亿人次，较2023年同期增长了22.8%；内地春节档电影票房达80.16亿元，总观影人次1.63亿，破中国影史春节档票房、场次、观影人次纪录；春节期间家庭聚餐增长显著，全国夜市消费规模占比约53%，较2023年同期增长48%，休闲街区门票增长1倍以上……这一系列显示正向增长的数据，不仅表明了2024年春节消费经济强劲反弹，而且折射出全国消费信心的向阳成长。

尽管时代在不断变化，欢庆春节的“打开方式”也不尽相同，但春节作为全家团聚、亲友交流、寄托乡愁的重要文化符号，始终深深根植于无数中国人的文化基因、文化记忆中，为夯实文化自信提供了重要支撑。源远流长的中华优秀传统文化作为春节文化的坚定内核，为2024年春节消费经济勃发提供了源源不断的深层动力，促进了年味经济的增长。一方面，家庭团聚的春节习俗，增添了“流动的年味”，在火热的春运景象中展现了一个快速流动的中国春节。2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月10日至17日（农历正月初一至初八），全社会跨区域人员流动量预计累计23.11亿人次。其中，铁路客运量预计累计9959万人次；公路人员流动量预计累计21.84亿人次；水路客运量预计累计940万人次；民航客运量预计累计1804万人次。飞机、高铁、火车、长途客车、自驾等多种方式并行，交织成回乡探亲和假日旅游的繁忙旅途。另一方面，人们对春节回家团圆的共同渴盼，烘托了“火起来的年味”，也催生了南京的团圆饭、香港的烟花汇演、广州的行花街、四川的家庭深度保洁团购等符合时下人们多样化需求的春节消费样式，充分展现了春节文化红火、欢庆的鲜明主题，助推了春节物流经济和年货经济的蓬勃发展。

文化经济的增长，也成为春节经济的重要一极。近年来，春节期间走亲访友的方式已经不再仅仅是“围炉取暖”“守夜长谈”，而是转向了“以文为媒”和寻找“文化共情点”的交流模式。其中，亲友团聚共同观赏春节档电影就成为一种重要的人际交往方式。平台数据显示，在2024年春节电影档总观影的1.63亿人次中，购买3张以上的团体票人数占比为26.4%，且该比例逐年持续升高；在电影题材方面，注重“合家欢”的电影更受欢迎。随着电影市场回暖，影片供给恢复常态，团团圆圆过大年的喜悦直接体现为观众观影意愿提升，也为新一年电影行业送上开门红，是春节期间文化经济活力的重要体现。

游学经济的增长，也为春节经济增添了亮眼的一笔。春节期间“携子游学”主要从两个方面展开。一是春节大学游异常火爆，武汉大学的樱顶图书馆、吉林大学的地质宫等都成为众多家庭“携子游学”的打卡地，让孩子们徜徉于充满学术气息的高校中，收获人文理念的熏陶和奋斗精神的激励；二是标志性文化地成为春节“携子游学”的重要目的地，天津古文化街、安徽芜湖千年古城、西安大唐芙蓉园等文化地标都成为文化游学的重要场所，互动式、体验式的文旅体验也可让人们沉浸式了解历史，为春节游学赋予了厚重的文韵。红红火火过大年，让我们在春节经济的火热中迎来腾飞的龙年。

（作者：肖光恩，系武汉大学马克思主义学院教授、武汉大学经济舆情研究基地主任）