绿色消费引领乡村振兴新风尚

今年春节期间，穿梭于乡间的新能源汽车成为不少乡村地区亮丽的风景线。实际上，在广大乡村地区，不仅是新能源汽车越来越多地进入百姓生活，智能家居、绿色建材、清洁能源等也早已悄然走进了千家万户。这些乡村生活的新变化有力表明，绿色消费已成为全面推进乡村振兴新形势下乡村群众普遍追求的新型消费模式。

近日召开的中央全面深化改革委员会第四次会议强调，促进经济社会发展全面绿色转型，要聚焦经济社会发展重点领域，构建绿色低碳高质量发展空间格局，推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型，加快形成节约资源和保护环境的生产方式和生活方式。要抓住推动绿色转型的关键环节，推进全面节约，加快消费转型，强化绿色科技创新和先进绿色技术推广应用。

绿色消费，是指以节约资源和保护环境为特征的消费行为，它直接拉动的是绿色生产，长效促进的是绿色发展。充分激发乡村绿色消费的强劲活力，是切实推动乡村生产生活方式绿色转型的关键环节，对推动乡村绿色化、低碳化的高质量发展意义重大。在过去相当长的历史时期内，乡村地区生产经营方式较为粗放，不少乡村群众在吃、穿、住、用、行、游等方面缺乏绿色消费理念。随着乡村经济发展质量的提升，绿色消费拉动乡村经济发展的作用显著增强，乡村群众对绿色生产生活方式的需求日益旺盛。

当前，绿色消费在乡村地区蓬勃兴起，这不仅顺应了乡村消费模式升级趋势、促进了乡村经济结构转型、满足了乡村群众对高品质生活的现实需要，同时也有力推动了绿色发展理念在乡村地区的落细落小落实。大力发展绿色消费，强调理性、健康、环保消费，拒绝过度性、奢侈性、攀比性、挥霍性、浪费性等消费行为和生活方式，加快形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，不仅传承弘扬了中华民族勤俭节约、尚俭戒奢的传统美德，充分彰显了社会主义核心价值观，有效推动了乡村地区绿色消费文化的培育，同时也有力促进了乡村群众绿色消费及绿色发展理念的树立，使绿色发展理念深层次融入乡村空间格局规划、产业结构调整以及生产生活方式革新等各领域各方面，并在助力乡村产业振兴、文化振兴、生态振兴等方面越来越显现出积极成效。

以绿色消费引领乡村振兴，需要考虑到乡村地域发展不平衡、不充分、不协调的现实状况，把握好城乡经济发展规律和乡村居民消费特点，积极探索有效路径。首先，切实增加农民收入是关键。农民的收入状况从根本上决定着乡村消费模式，农民富裕富足是实现乡村消费模式绿色转型的物质基础。农民鼓起来的钱袋子，是乡村绿色消费模式有力的支撑点。其次，应持续推进绿色消费理念深入人心。要重视强化绿色消费理念的宣传教育，使绿色消费理念融入村规民约、百姓日常生活，培育乡村群众绿色消费意识和习惯。再次，应以问题为导向，坚持重点突破。实现乡村消费绿色转型须久久为功，要善于抓住群众消费重点领域的突出问题，勇于攻坚克难、改革创新，积极探索有益经验。此外，还应注重凝聚社会合力，不断完善乡村绿色消费领域相关法律法规和制度政策体系，拓展绿色产品农村消费市场，形成促进乡村绿色消费的长效机制。

习近平总书记强调：“实施乡村振兴战略，一个重要任务就是推行绿色发展方式和生活方式，让生态美起来、环境靓起来，再现山清水秀、天蓝地绿、村美人和的美丽画卷。”以绿色消费引领乡村生产生活新风尚，加快形成绿色消费模式，必将为推动乡村绿色发展、全面推进乡村振兴持续发挥积极作用。

（作者：段立国，系山东大学马克思主义学院副教授）