雨雪冰冻天气如何做好健康防护？这些建议请查收

2月17日以来，龙年首场寒潮横扫我国大部，雨雪天气由西向东铺展。受寒潮影响，2月21日至22日，中东部进入本轮雨雪冰冻过程的最强时段。应急总医院烧伤科副主任医师张海军、应急总医院呼吸与危重症医学科住院医师韩梦华在接受人民网记者采访时提示，雨雪冰冻天气要做好御寒保暖工作，预防冻伤和呼吸道疾病的发生。

“长期处于低温环境，容易导致冻伤。”张海军表示，遇上雨雪冰冻天气，需经常观察皮肤，特别是查看耳面部、手部等裸露部位有无出现红肿、苍白、僵硬或失去知觉。要避免裸手接触冰雪或金属等导热快的物体表面，避免久坐。可通过经常搓揉面部皮肤、站立活动、跺脚、搓手等活动，促进血液循环。

一旦外露部位出现痒痛、刺痛、麻木感和皮肤变色时，就要警惕冻伤的发生。“如已出现冻伤症状，应立即转移到温暖场所，用温热物体或者身体温暖冻伤部位，以维持足够血供，同时尽快就医。紧急情况下也可采取水浴复温，水温应控制在37至43℃。不能用电热毯、火炉、电暖器等‘干热’设备烘烤冻伤部位，因为冻伤部位麻木时很容易引起烧伤等次生伤害。严禁对冻伤部位进行反复摩擦。”张海军说。

张海军建议，雨雪冰冻天气外出要身着保暖衣物，特别要注意面部、耳部及手足等部位的保暖，可戴帽子、围巾、手套等保暖物品，并注意携带伞具；远途出行时要为老人和儿童准备充足的御寒衣物；保持衣物干燥；可适当多吃高热量食物，多喝热饮，增强抗寒力和抵抗力。

雨雪冰冻天气，过低的气温会对呼吸道造成诸多影响。韩梦华介绍，一是冷空气直接刺激气道，引起咳嗽和气管痉挛，导致哮喘、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病等病情反复或加重。二是寒冷刺激导致气道防御功能降低和呼吸道黏膜损伤，增加了细菌和病毒等入侵人体的机会，易造成呼吸道疾病高发。

韩梦华建议，低温天气要做好保暖工作，特别是头部、胸背和手足部的保暖。注意环境卫生和室内通风，增加通风换气次数，开窗时避免穿堂冷风。尽量避免去人员密集、空气不流通的封闭场所，与感染呼吸道疾病的患者要保持距离，建议戴口罩。同时还应多喝水，多吃蔬菜、水果等。