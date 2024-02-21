关注小儿消化健康 多维呵护“肠”活力

儿童健康是家庭关注的重点话题。其中，消化系统疾病已逐渐成为低龄人群在冬季较为常见的问题。为全力保障小朋友健康过冬，首都医科大学附属北京儿童医院消化科主任医师吴捷和浙江大学医学院附属儿童医院消化内科主任医师江米足，于近日做客由北京韩美药品特约的“百闻不如‘医’见——儿童健康专家谈”人民好医生特别节目，呼吁家长要重视婴幼儿肠道健康，能够科学帮助孩子预防、应对肠道问题，并确保患儿及时去医院获得诊治。

重视肠道健康 理性辨别病因

“健康是人人都向往的状态，肠道健康尤为值得关注。”江米足列举出肠道的主要六大功能，“第一，它是人体最大的免疫器官，能够有效地抵御有害微生物；第二，它是人体消化、吸收最主要的场所，能够供给足够的营养成分；第三，能够调节能量的代谢；第四，能够合成多种维生素；第五，维持正常的肠道和大脑的功能；第六，它是我们人体最大的排毒器官。除此以外，肠道是人体内最大的微生态系统, 肠道菌群是除了大脑之外最敏感细腻的人体器官，可以调节肠道感觉、运动功能，堪称第二大脑。”

肠道健康是人体健康的重要前提，因此关爱儿童肠道健康尤为重要。“提醒家长，如果小朋友出现腹泻、呕吐等症状，那可能是肠道出现问题的警示灯，需要格外留意。”江米足说。

吴捷认为，急性胃肠炎是入冬后婴幼儿常见的胃肠道问题，主要原因是病毒感染所致。“一种是多发于六个月到两岁小朋友的秋冬季腹泻，通常由轮状病毒肠炎引起；另一种是诺如病毒肠炎，年长儿和成人相对比较常见，容易引起呕吐等症状”。致病原因除病毒之外，进入冬季后由于气候变冷，小朋友进食蔬菜水果减量、日常活动和运动量减少，也容易就此引发因消化不良导致的腹痛，或者进食不洁食物、摄入过多食物，都可能都会引发腹泻。

警惕相关症状 健康预防前置

由于小儿腹泻致病因素较杂，家长一旦发现小朋友发生腹泻，需根据实际情况判断是否入院就诊。对此，吴捷提醒家长：“如果孩子出现排泄黏液浓血便、因脱水导致少尿、精神状态萎靡、发热与呕吐并发等情况，务必要去医院就诊。”

同时，吴捷还建议家长平时在家中预备口服补液盐，及时预防小儿因腹泻造成的脱水。“家长可以让孩子口服蒙脱石散，起到止吐、止泻、吸附细菌和毒素的作用。另外还可以口服益生菌，除侵袭性细菌肠炎之外的情况下，可利用益生菌加速肠胃恢复”。

小儿腹泻以预防为主，江米足表示，尽管便秘、腹泻、腹胀、消化不良等属于常见儿科问题，但若经常出现，则意味着肠道菌群失衡，要健康干预前置。“建立婴幼儿肠道菌群需要相当的过程，当有益菌大于有害菌，肠道菌群处于平衡状态，肠道正常功能可以维持；当肠道内的有害菌多于有益菌时，肠道健康就会亮红灯。家长可在医生指导下根据宝宝的情况适当给孩子补充益生菌，预防肠道疾病、维护肠道健康。此外，切记不可随意用药，特别是抗生素类药物要慎用”。

科学调理喂养 膳食“量”“质”皆备

呵护婴幼儿肠道还与合理饮食息息相关，应确保进食有“量”保“质”。

在适量饮食方面，吴捷主张“摄入克制、喂养有度”。“如今，不少家长让孩子吃得过饱，不仅造成很多‘小胖墩’出现，还加重了孩子的胃肠道负担，容易导致腹胀、腹痛和其他各种消化问题”。

江米足还强调了调理肠胃对儿童群体、特别是婴幼儿的重要性。“婴儿的肠胃功能尚未成熟，小孩子对饱腹感也不敏感，喜欢的食物会吃很多，久而久之就会导致消化功能不良，因此家长要适当定量婴幼儿的饮食”。

在饮食质量方面，江米足叮嘱家长，不适合婴幼儿年龄段的食物不要给婴儿期孩子吃，如坚果、花生等，“不仅不易消化，还容易因误吸而导致窒息等严重后果”。吴捷则建议，粗粮、细粮均匀搭配，让孩子们多元摄取各类食物，这对于改善便秘、减轻消化不良都有益处。

在烹饪方式上，吴捷提议儿童食物尽量以蒸煮为主、尽量少吃煎炸类食品，“希望家长注意孩子的饮食卫生，减少点外卖或在外进餐，降低肠道感染病毒的风险”。她还建议，对婴儿期的小朋友尽量采取母乳喂养并保持到孩子一、两岁，“辅食的添加要循序渐进，不要急于加量或增加种类，不然也会给孩子的肠道消化增加负担”。

做好健康防护 及时对症就诊

当孩子出现发热、腹泻等症状，很多家长由于担心小儿在医院环境下交叉感染，因此不愿带孩子去医院就诊。吴捷表示，家长不要因为忌讳求医，错过最佳诊疗时机，导致患儿病情加重。“到医院后，可以佩戴口罩减少飞沫传染、阻隔病源，并确保孩子尽量少与其他患儿接触。要及时洗手、注意手卫生，这样可尽量避免交叉感染的发生”。

江米足也强调，如果孩子出现明显的肠胃不适等症状，不要被“去医院容易被感染”这样的顾虑牵绊。“家长的判断未必专业，可能误认为呕吐、腹泻无大碍，在家观察调理一下就好。但即便是这种很常见的症状，如果不及时诊疗也可能会引发严重的后果，所以稳妥起见要去医院看病”。

当婴幼儿出现肠胃不适等症状，家长如何判断是否应去医院就诊，吴捷给出了一些建议：“一是出现‘急’症，孩子突然出现高热不退、急性呕吐、急性腹泻等情况；二是出现‘重’症，比如精神不振、重度脱水、大便有严重的粘液脓血等；三是在家里尝试治疗不见好转或病情加重；四是孩子属于高危儿阶段，即3个月及以下的婴儿，或有基础性疾病的宝宝。如果是这几类情况，家长们一定要让孩子在正规医院及时得到诊疗。”