天冷路滑易摔倒 3类人群更需警惕

受寒潮影响，今明两天（21日至22日），我国中东部地区进入本轮雨雪冰冻过程的最强时段。清华大学第一附属医院骨科副主任医师郭钧在接受采访时表示，雨雪天气时因出行造成摔倒受伤的患者会增多，轻者造成软组织损伤，重者导致骨折。

郭钧表示，雨雪天气有3类人群易摔倒：老年人反应较慢，身体协调性和平衡能力有所下降，容易在雨雪天时摔倒，加之老年人骨质疏松，摔倒后更易骨折；儿童自我保护能力差，经常因为奔跑过快摔倒，易导致不同程度的摔伤；骑车的人群也易因自行车和摩托车打滑而摔倒。

郭钧强调，公众在雨雪天气时应尽量减少外出，非必要不外出，尤其是老年人和儿童。确需外出时，要穿防滑鞋；注意路面的湿滑情况，尽量避免走坡路、台阶等容易打滑的地方，选择平坦有防滑设施的路面；走路姿势可参考企鹅行走的样子，双手臂伸出于两侧，双脚呈外八字，膝关节微屈，小步前行。

“如果不慎摔倒，要尽量保护头部和脊柱，避免直接着地，可以用手臂或臀部缓冲冲击力，同时尽量放松身体，减少肌肉紧张，降低骨折的可能性。”郭钧提示，摔倒后千万不要乱动，要沉着冷静，检查自己的四肢情况。如果发现身体某个部位非常疼痛，切忌强行支撑，应逐渐活动，观察症状是否加重，排除骨折、开放伤等紧急情况，寻求援助或到附近医院就诊。