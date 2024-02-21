预防冬春季呼吸道传染病，如何接种疫苗？

人民网北京2月21日电 （记者孙红丽）冬春季是新冠、流感、肺炎等呼吸道传染病高发季节，接种疫苗是预防相应疾病感染的有效手段。

中国疾控中心近日提示，冬春季节，公众需增强疫苗接种预防呼吸道传染病意识，可以结合自身情况，除按要求接种各类免疫规划疫苗外，符合条件的建议主动接种新冠、流感以及相关肺炎疫苗，以预防相应的呼吸道传染病，最大程度保护身体健康和生命安全。

“老年人群、患基础性疾病等重点人群在坚持做好手卫生、科学佩戴口罩等卫生习惯的同时，更需要通过疫苗接种来降低相应疾病感染以及发生并发症等不良后果的风险。”中国疾控中心介绍，进入老年后，人的新陈代谢减缓，免疫系统机能也开始下降，老年人群感染病原体后，是重症和死亡的高风险人群，且因常同时存在心脑血管疾病、呼吸系统疾病、糖尿病、肾脏疾病等慢性疾病，患病后易导致病情加重，需要住院、抢救比例高，住院时间也较长，给生活和家庭带来严重影响。

另外，中国疾控中心提示，当前推荐新冠病毒疫苗接种的目标人群主要是60岁及以上老年人群或者18-59岁患有较严重基础疾病人群、免疫功能低下人群、感染高风险人群。

含XBB变异株抗原成分的疫苗主要针对新冠病毒XBB变异株，对于近期国内流行株具有免疫保护作用。