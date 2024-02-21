直播预告：肺结节离肺癌有多远？专家为你揭开肺里的“小小疑云”

为进一步贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及，提高全民健康管理能力和健康素养水平，人民好医生客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出专场科普系列直播，助力大众提高健康素养。

近年来，随着胸部CT在体检中的应用越来越普遍，不少人在体检报告上看到诸如“微小结节、实性结节、磨玻璃结节”之类的检查结果后会紧张不安，担心自己是否已经患上肺癌。那么，肺结节离肺癌有多远？2月22日14:00至15:00，首都医科大学附属北京地坛医院胸外科副主任杨龙海做客“人民好医生”客户端直播间，就肺结节的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

杨龙海，首都医科大学附属北京地坛医院胸外科副主任（主持工作），中国抗癌协会康复会肺结节专业委员会委员，中国抗癌联盟肺结节诊治分中心副主任，北京肿瘤学会会员。

擅长：胸部常见疾病及各种疑难疾病的诊断及外科治疗，尤其是胸部肿瘤如肺癌、食管癌及纵隔肿瘤的微创外科治疗。

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