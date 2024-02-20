春运返程遇寒潮 健康防护怎么做？

2月19日，中央气象台继续发布寒潮橙色预警。成都市中西医结合医院北区呼吸科主治医师代媛媛在接受采访时表示，本轮寒潮天气过程影响时间恰逢春节假期后返程高峰期，公众需密切关注气象部门发布的最新天气预报，尤其是老人、儿童、孕妇等人群应注意及时增添衣物，加强健康防护。

代媛媛表示，短时间内气温剧烈变化容易诱发感冒等呼吸道疾病，建议易感人群注意防寒保暖，外出身着保暖衣物，可加强膝关节、肘关节、腕关节和踝关节等部位的保暖防护，佩戴帽子、围巾、手套等保暖物品。同时，返程时要做好个人防护，避免接触呼吸道感染患者，进入人员密集场所时，应科学佩戴口罩。老年人等高危人群及时接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗等，以防感染呼吸道疾病，如遇发热、咳嗽等症状建议及时就诊。

代媛媛提示，气温下降可导致人体血管收缩、呼吸频率加快，易诱发心脑血管系统的疾病。因此，心脑血管疾病患者还应根据自身情况，采取特定措施。例如，在返程前可到医院做相关检查，将各项指标控制在合理的范围，最好在病情稳定期出行；备好药物，遵医嘱服药，避免漏服药物，随身带好急救药物，如硝酸甘油、速效救心丸等；做好防寒保暖工作；保持愉快心情、注意休息，维持良好的精神状态。代媛媛强调，如心脑血管疾病患者出现面部、四肢无力和麻木，说话困难，头晕目眩，单眼或双眼视力模糊，剧烈头痛等症状，要尽快就医。

“需要注意的是，寒潮天气还易引起冻伤，若长期处于低温环境，需经常观察皮肤，特别是耳面部、手部等裸露部位查看有无出现苍白、僵硬或失去知觉；避免裸手接触冰雪或金属等导热快的物体表面；避免久坐，可通过经常搓揉面部皮肤，站立活动、跺脚、搓手等活动，促进血液循环。”代媛媛说。