咳嗽发烧是流感中招？真凶竟在水中！

冷空气来袭，泡温泉、室内水上乐园等娱乐项目备受青睐。不过，水中潜伏的一种病原体要格外警惕，人被感染后会出现类似流感的症状，很容易延误治疗，它就是嗜肺军团菌。

泡温泉引发的严重肺炎

一个59岁的大叔，因为最近三天咳嗽、咳痰伴高热就诊，考虑到每年冬天都是流感以及细菌性肺炎的高发季节，因此自己只是服用了头孢类药物和中成药，但他的病情不但没有明显好转，还出现了腹泻、水样便和严重的喘憋，最后甚至出现了意识障碍。等到医院就诊时肺部 CT已经出现大叶性肺炎，最终进行气管插管转入ICU 进一步治疗。

这个不简单的肺炎引起了医生的注意，再次追问病史发现，患者最近曾泡过温泉。最终真凶找到了，致病菌是一种不典型病原体——军团菌，患者确诊为嗜肺军团菌肺炎，经过一系列治疗后终于好转、出院。

这几类人群最易中招儿

军团菌在土壤和水源中广泛存在，是环境微生物的组成部分，其中嗜肺军团菌是人类最常见的致病军团菌。嗜肺军团菌多生活在水中，当水温温暖(最适宜温度为30℃~40℃)、水流瘀滞时生长繁殖活跃，有利于其传播。在人群中造成感染的情况大多与人造水系统污染相关，如空调系统和冷却塔、温泉、恒温泳池等等。

通常情况下，当嗜肺军团菌在水源、土壤中繁殖旺盛达到一定程度后会形成气溶胶，人类多是通过吸入气溶胶导致呼吸道感染。军团菌感染多为散发病例，目前还没有切实的人传人现象。

年龄与军团菌感染密切相关，有研究显示75%的感染患者年龄大于50岁。其他易感人群包括：免疫功能受损(如艾滋病、血液肿瘤疾病、器官移植的患者等)、糖尿病、既往吸烟、慢性呼吸系统疾病、心血管基础疾病等。此外，男性比女性更易感。

这种情况警惕军团菌感染

大多数情况下，易感人群在接触污染的水源或土壤后2~10天会逐渐出现症状。嗜肺军团菌肺炎在临床表现和影像学上与其他类型的肺炎并无太大差别，因此很难通过症状和辅助检查进行鉴别。

但是，除了呼吸道症状外，嗜肺军团菌感染后常会出现肺外症状，如胃肠道不适（恶心、呕吐和腹泻)、低钠血症、意识障碍及肝酶升高等。此外，军团菌对我们平时常用的头孢类以及青霉素类抗生素并不敏感。

因此，如果存在易感因素，在肺炎前有不洁水源接触史(如公共洗浴中心、温泉、游泳池等)，出现肺部感染表现后常规应用抗生素效果不佳时，需要警惕军团菌感染。

军团菌肺炎的一线治疗抗生素为左氧氟沙星和阿奇霉素，疗程建议至少用5~7天，中重度肺炎需要7~10天。不建议大家自行将两种药物联合使用，以免增加毒副作用。注意，若已使用上述抗生素中任意一种后症状无明显好转，建议尽快就医。

文/高明 朱研（北京清华长庚医院）