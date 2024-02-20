专家提示警惕中晚期早产儿神经发育风险

科技日报讯 （记者龙跃梅 通讯员李建平 朱嘉豪）2月18日，记者从中山大学获悉，该校公共卫生学院（深圳）副教授陈若青团队，与瑞典卡罗林斯卡医学院的学者合作开展的一项研究显示，中晚期早产儿神经发育的长期健康风险不容忽视，家长需留心重视，医疗与公共卫生体系也应加强随访。相关研究论文日前刊发于《英国医学杂志》。

陈若青介绍，全世界每年约有1300万早产儿出生，占新生儿总数的10%以上。出生胎龄32—36周的中晚期早产儿占所有早产儿的80%左右，虽然他们相对于不足32周出生的超早产儿和极早产儿，出生情况较好，但往往被认为健康风险较低，大多没有得到系统的随访和充分的重视。

团队研究发现，中期早产儿（出生胎龄32—33周）和晚期早产儿（出生胎龄34—36周）发生神经发育障碍的比例高达11%和8%，在成长过程中出现运动、认知、视力和听力神经发育障碍等的比例高于足月儿，且出生胎龄越小，发病风险越高。

这一研究提示，早产儿随访中应关注中晚期早产儿的神经发育状况，如发现异常应及时转诊进行干预治疗。基于该研究结论，陈若青认为，临床上要尽可能避免非医学原因的提前分娩，必要时应通过分娩延迟降低提前分娩对胎儿健康的不良影响。