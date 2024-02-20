新型神经调控策略助力阿尔茨海默病治疗

科技日报讯 （记者罗云鹏）2月18日，记者从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院脑认知与脑疾病研究所研究员詹阳团队开发出一种新型神经调控策略，可靶向调控小胶质细胞，并实现阿尔茨海默病相关病理蛋白的清除。研究成果日前发表在《神经元》上。

“小胶质细胞是一种大脑免疫细胞，稳定操控该类型细胞具有不确定性。”詹阳介绍，在探究光遗传调控的机制研究中，研究团队利用光遗传手段激活小胶质细胞，发现小胶质细胞去极化可以促进脑实质中Aβ毒性蛋白的清除。通过在小鼠大脑的脑区中植入光纤，团队发现，光遗传激活小胶质细胞可以导致光照区域的细胞数量和形态发生明显变化。但在这一过程中，神经突触的消除也会增强，对其他有用的神经元造成损伤。

为解决这一问题，研究团队在激活阿尔茨海默病小鼠模型的小胶质细胞的同时，抑制了补体C1q这一免疫系统的重要补充分子。该策略可清除小鼠模型大脑中的Aβ毒性蛋白，且不会发生神经突触被吞噬的现象。

“研究发现，利用光遗传调控刺激小胶质细胞，可以增强它们的吞噬功能，加快清除阿尔茨海默病中的Aβ毒性蛋白。研究还提供了一种神经保护新策略，有助于对阿尔茨海默病病理机制的理解和治疗策略的开发。”中国科学院院士、浙江大学教授段树民对该成果评价道。

詹阳介绍，下一步，团队将围绕利用光刺激小胶质细胞，深入研究小胶质细胞吞噬能力增加的机制。同时，他们还将开发多种神经调控策略，并尝试用于其他神经退行性疾病的治疗。