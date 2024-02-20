直播预告：痛起来太难忍！专家教你远离头痛“紧箍咒”

为进一步贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及，提高全民健康管理能力和健康素养水平，人民好医生客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出专场科普系列直播，助力大众提高健康素养。

经历过头痛的人都知道，头痛发作起来疼痛难忍，精神无法集中，严重影响生活和工作。那么，引起头痛的原因一定是在头部吗？神经痛有何特点？如何缓解头痛？2月21日14:00至15:00，首都医科大学附属北京地坛医院神经外科主任冯恩山做客“人民好医生”客户端直播间，就“如何缓解头痛”的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

冯恩山，主任医师，首都医科大学附属北京地坛医院神经外科主任，中国医师协会神经修复专业委员会青年委员，中国卒中学会复合介入神经外科分会常委，北京医学会神经外科分会委员，北京医师协会神经介入专科医师分会委员，中国老年医学会神经外科分会委员，中国性病艾滋病协会艾滋病与机会性感染专业委员会常委，中国康复医学会颅脑创伤康复专业委员会科普工作组常委，北京脑血管防治协会感染性疾病与脑健康专委会常委等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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