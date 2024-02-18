“免签朋友圈”、跨境消费热 今年春节市场这些领域升温→

龙腾虎跃中国年，红红火火庆新春。春节是传统的消费旺季，也是各种消费需求集中释放的一个时间段。今年的春节假期临近尾声了，这八天的年味浓郁的假期里，人们回乡团聚，探亲访友，旅游度假，聚餐玩乐，商场超市人头攒动，线上线下购物如火如荼，消费力十足的浓浓烟火气中，我们见证着中国经济稳步向前的澎湃活力。今年春节消费呈现哪些特点？作为中国上半年经济晴雨表，春节消费勾勒出何种经济活力新图景？

扩内需促春节消费

花式“宠客”妙招多

红彤彤的春节市场，热腾腾的春节消费，离不开各式各样的消费促进活动。从商务部门启动“全国网上年货节”，文化和旅游部组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动；到2024年全国春节文化和旅游消费月，举办内容丰富、形式多样的文化和旅游消费促进活动，再到商务部启动老字号嘉年华和“国货潮品”贺新春等活动，各地纷纷出台促消费政策，各色活动因地制宜举办，实实在在的优惠，让消费体验更优化、消费场景更丰富、消费服务更贴心，让市场烟火升腾、活力升温。

春节期间，世界遗产风光引来八方来客。在福建漳州，南靖土楼景区的古朴风光令人流连忘返。

福建泉州的春节，少不了刣狮这项国家级非遗的助阵。两头狮子腾挪跳跃，引来阵阵叫好。

据了解，今年春节期间，福建省组织开展2000场以上不同主题的促销活动，发放消费券和消费补贴超1.5亿元。

在四川，闻名中外的自贡灯会用1000多个灯组，创新打造“华夏乐章、盛世欢歌、年味中国、浪漫中国”四大板块，将深厚的中华文化融入荧荧灯火之中。

初一到初七，中华彩灯大世界入园人数为42万人，比去年同期增长27.2%。春节期间，四川发放近3亿元消费券和消费补贴，推出旅游景区免票或门票买一赠一优惠、旅行社奖补、降低省外小客车高速公路通行费等系列优惠政策，引客入川。

截至2月16日15时，四川知名旅游景点九寨沟景区共接待境内外游客15.78万人次，超过历年同期最高水平。

厦金“小三通”迎两岸探亲高峰

由于相较往年多出一到两天假期，龙年春节游客出游方式也发生了变化，不少游客选择先返乡探亲，再携亲友出游，“探亲+旅游”的模式成龙年春节新主流。福建是著名侨乡，80%以上台湾民众祖籍在福建。春运以来，两岸“小三通”也迎来了客流探亲新高峰。

作为两岸最大的海上客运航线，厦金航线每天有16个往返船班，航程只要半个小时，成为台湾同胞往返两岸的“黄金通道”。春节假期以来，厦金“小三通”航线的旅客量稳步增长。

据厦门海关统计，春运以来，海关累计监管厦金“小三通”进出境船舶344航次，同比增长6.8倍，进出境人员7万人次，同比增长23.9倍。

超长假期点燃旅游热

出入境客流成数倍增长

今年春节有8天超长假期，随着中国免签的“朋友圈”持续扩容，国际航线运力的不断增长，出境旅游消费格外火热，尤其是国内交通枢纽城市的出入境客流量成数倍增长。

据海关统计，春节假日前6天，上海空港出入境旅客55.2万人次，日均达9.2万人次，创近4年来新高。

春运前20天，上海浦东机场出入境旅客168.6万人次，同比增长6倍。日均出入境人员连破8万，接连刷新了今年以来单日最高纪录。

华南地区最大的枢纽机场——广州白云国际机场进出境旅客已超73万人次，同比增长3.9倍，平均每天有3.8万名旅客进出境。

作为我国中西部地区国际旅客吞吐量第一的成都航空口岸出入境旅客达31.5万人次，同比增长5.7倍。

“免签朋友圈”扩容

带火春节出境游

春节假期虽然接近尾声，但在成都天府国际机场，依然人流如织，平均每小时验放1500多名出入境旅客。

春运以来，上海国际航班持续加密。据浦东机场海关统计，浦东机场通航国际航点目前已达到115个，通航国家和地区51个，在营国际航线航司76家，同比分别增长了71.6%、21.4%和20.6%。

随着新加坡、马来西亚、泰国陆续发布对中国实施免签政策，春节期间相关航线持续火爆。在南京禄口国际机场，飞往新加坡的航班由原来每周12班增至17班。

据统计，自2月5日以来，南京禄口国际机场出入境航班日均保持在50多架次，出入境旅客同比增长2.7倍。

截至目前，我国与23个国家全面互免签证，范围遍及五大洲。这也意味着，中国游客可以拿着护照“说走就走”，不用担忧签证是否通过、办理时间是否来得及等等问题。

此外，中国与157个国家缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排。还有60多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利，中国游客出行更加便捷。

跨境消费热

引领新春消费新潮流

置办年货是中国人迎接新年的必备项目之一，寓意着对新年的期盼和祝福。春节期间，在新疆中哈霍尔果斯国际边境合作中心，各大免税店打出花式促消费组合拳，“春节不打烊”“千款龙年礼”通过举办形式多样的购物优惠活动，营造活力满满、热气腾腾的喜庆氛围。

中哈合作中心横跨中哈两国，是我国与哈萨克斯坦共同建立的首个跨境经济合作区。春节期间，中哈合作中心热闹非凡，平均每天客流量达到1.2万人次，迎来跨境消费高峰。俄罗斯套娃、哈萨克斯坦的巧克力、吉尔吉斯斯坦的粮油副食品、瑞士的奶粉、越南的咖啡等等全球特色商品，琳琅满目。截至目前，中哈合作中心仅中方区域就入驻商户1000余家，有200余家免税企业，销售着来自10余个国家的近千种商品。

进入中哈合作中心的中方游客每人每天有8000元人民币免税购物额。为了给游客提供良好的购物体验，海关新增设了12条旅客智能闸机通道，可实现5秒快速通关。

据海关统计，今年1月以来，进出中哈合作中心人员已近40万人次。大年初三到初七5天，前来中哈合作中心游玩的旅客就达到了5.6万人次，同比增长231%。

春节前7天

杭州跨境电商已突破100万单

近年来，得益于跨境物流和跨境电商的不断发展，今年中国春节的市场供给也更加丰富多元。越来越多的“洋年货”出现在消费者的购物车里，线上线下“洋年货”市场同步升温。 许多跨境电商平台、线下商超开启“年货节”，为消费者带来全品类年货好物，将龙年氛围感“拉满”。不少消费者希望通过跨境电商平台以更实惠的价格采购优质进口商品来丰富自己的“年货清单”。

春节期间，在杭州跨境电商综试区，一排排货架上整齐码放着来自世界各地的“特产”，工作人员正在分拣、打包，一派繁忙景象。

通过跨境电商保税进口模式，消费者在平台下单后，大部分地区两天左右就能收到商品。春节前7天，海关共监管验放杭州跨境电商综试区进出口商品128万余单，货值1.56亿元。

龙年春节，“义新欧”班列以每天8列的频次，将新能源汽车、手机、电脑等中国产品运送到50多个国家和160多个城市。

这个春节，平均每天有30列中欧班列从中国开往世界。今年以来，中欧班列开行超过1800列，在亚欧大陆之间架起重要的贸易大通道。联通中国境内112个城市，通达欧洲25个国家219个城市。

(央视新闻客户端 总台记者 叶奂 庞丁 马宁 孙金满 徐大为)