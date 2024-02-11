春节吃了头孢，还能喝酒吗？医生紧急提醒！

中新网北京2月11日电 春节是走亲访友、聚会聚餐的高峰期，不过，当前，冬季呼吸道疾病依然频发，不少节假期间感冒、发烧的民众在还能不能喝酒？“头孢就酒，说走就走”，真的这么可怕吗？北京协和医院感染内科消生觅剂科普团队给了权威解释。

“头孢就酒”为何会导致“说走就走”？

这首先要从酒精(乙醇)在人体内的代谢说起：正常情况下，酒精进入人体后，约有10%左右会随着呼吸、尿液及汗液等以原形排出；其余则需要在各种酶的不断催化下“变身”，最终变成水和二氧化碳排出体外。

如果乙醇在“变身”过程中遇到阻碍，即乙醛脱氢酶的活性受到抑制，不能由乙醛代谢成乙酸，导致乙醛在体内蓄积。当血中乙醛浓度升高5-10倍会出现乙醛蓄积综合征即双硫仑样反应。严重的双硫仑样反应会致人死亡。虽然到不了“说走就走”的程度，但还是有“走”的可能。

所有头孢类药物遇到酒精都会发生双硫仑样反应吗？

答案是否定的。

含有甲硫四氮唑基团的头孢类药物包括：头孢哌酮、头孢哌酮舒巴坦、头孢曲松、头孢美唑、头孢米诺、头孢甲肟、头孢孟多、头孢尼西、头孢替安、头孢氨苄、头孢唑林、头孢拉啶、头孢替坦、头孢克洛、拉氧头孢等。其中以头孢哌酮的发生率最高。

部分非头孢类药物也对乙醇代谢有抑制作用，从而引发双硫仑样反应。如甲硝唑、替硝唑和奥硝唑。故当使用这些药物期间也应注意避免接触乙醇。

头孢噻肟、头孢唑肟、头孢他啶、头孢磺啶、头孢克肟因其分子结构中不含甲硫四氮唑基团，理论上不会引起双硫仑样反应。

除了注意含有类似双硫仑结构的药物，公众也要关注含有乙醇的药物。如部分产品说明书中描述的含有乙醇成分的药物，常见的如氢化可的松、地西泮注射液、硝酸甘油注射液、尼莫地平注射液、去乙酰毛花苷注射液、依托泊苷注射液等。在药物制备工艺上要求加入乙醇以增加药物溶解性和稳定性的药物，如感冒止咳糖浆、藿香正气水、十滴水等，亦需与上列含有甲硫四氮唑基团的药物分开使用。

如何避免出现双硫仑样反应？

1、如果首先接触的是含甲硫四氮唑基团或抑制乙醇代谢的药物，需要等待药物5个半衰期的时间，不同药物半衰期不相同，保险起见，建议接触药物3-5天后再接触乙醇。

2、如果您首先接触的是乙醇，根据5个半衰期的原则，需等待6h×5=30小时；但肥胖的人酒精在体内代谢速度相对慢，所以建议在接触乙醇至少2天后再使用含甲硫四氮唑基团或抑制乙醇代谢的药物。

一旦发生双硫仑样反应该如何处置？

轻度反应：一般休息后2小时左右会自行缓解。

中度反应：吸氧、卧床休息，观察生命体征。必要时进行辅助检查，可通过口服或静脉输液增加液体入量，加快药物和乙醇排泄。

重度反应：给予药物对症处理，如纳洛酮催醒。休克者可使用血管活性药改善循环，亦可使用地塞米松用于抢救。

特别提示：无论双硫仑反应程度如何，均需即刻停止饮酒/用药，必要时催吐。保持呼吸道通畅，防止窒息。(完)