【新春走基层】新春游园促消费

春寒料峭，积雪待融，却挡不住十里八乡群众的游园热情。“以前这时候走亲戚、猛吃喝、凑牌场，过年方式太单调了。现在各种游园活动样样精彩，传统文化氛围感浓厚。”2月12日，来自河南省新密市袁庄乡的农民郭留战说。

来到位于新密市慎窑村的玉博园，喝彩声、叫卖声不绝于耳。走进园内，首先映入眼帘的是各式各样的彩灯，整齐排列的摊位，有当地名吃，有非遗展示，还有戏剧演出、传统演艺等娱乐项目。

孩子是这里的主角，他们看演出、品美食，个个玩得不亦乐乎。“我喜欢来这里玩彩绘，掌握了好几种画画技艺。”家住附近的9岁小朋友萌萌拿着她刚涂画成的“金龙”高兴地分享。

“游园活动从1月27日开始，到2月底结束，每天进场人数超过3000人，整个游园会将会有10万多人参加。”园区负责人刘世超介绍。

不仅是玉博园，新密市的高山杂粮交易会、袁庄乡的日光温室草莓展、大隗龙王庙古会和新华路新能源车展等节会也在风风火火进行中。为了让群众度过一个欢乐祥和的春节，早在1月中旬，新密市就做出了周密安排，乡镇举办迎春游园、各村开展特色民俗表演、城区兴办彩色灯秀，各显特长。

“今年春节期间，新密市举办19个特色游园会，20多场文化广场演出，参与人数预计将达30多万人次。这对提振群众信心，拉动消费将起到重要作用。”新密市商务局局长杨晓辉说。

（本报记者 王胜昔 本报通讯员 李绍光）