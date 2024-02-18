北京市重点商企春节销售额达77.4亿元

2024年春节假期，北京市各级商务部门和商业服务业企业开展多场主题活动，消费市场喜庆祥和、活力十足。春节期间，市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业实现销售额77.4亿元，同比（农历同期，下同）增长36.8%，较2019年增长64.1%。全市60个重点商圈客流量3144.2万人次。据银联商务数据显示，外来游客消费金额、人次同比分别增长19.1%和26.9%。

18家重点连锁超市700余门店正常营业

春节假期，主要农产品批发市场加强货源组织和调运，北京新发地市场2000余家商户留守营业，保障节日期间市场供应。主要连锁超市、生鲜电商企业按照日常2倍以上规模加大外埠直采，全市18家重点连锁超市700余门店正常营业，方便市民购买。主要商业服务业企业加强人员调配，采取补贴、奖励等措施，鼓励外地员工在京过年，保证节日期间员工在岗率。

春节期间，美团外卖、小象超市等即时零售备足货品提升运力，饿了么加大蓝骑士奖励增强年节保障，叮咚买菜联动线下10余家知名餐厅、酒店推出经典年菜礼盒包邮到家，盒马鲜生“年菜先到家”服务便捷高效。各餐饮企业推出到店自取、年菜礼盒、外烩到家等方式，满足多样用餐需求。家政企业根据自身实际，通过宣传动员、组织慰问、现金补贴等形式激励人员留京服务，北京家政服务协会与外省劳务输出基地建立合作，全力保障春节家政需求。

主题活动异彩纷呈新春消费“热辣滚烫”

线上线下平台积极筹备新春年货盛宴。“云购品京味儿·乐享中国年”北京网上年货节携手电商平台推出年货礼盒定制、年货好物推介等多样体验，联动金融机构发放数字人民币优惠券、专品类消费券，组织企业推出健康消费品、海外优质年货，满足多元消费需求。京东平台百亿补贴、满减优惠、直播专享覆盖全品类商家、多种类商品，燃爆新春市场。

物美超市“年货市集”、盒马鲜生“万市大集”热闹非凡，工体“年货博览会”、农展馆“老北京年货大集”汇聚文创新品、年货精品，丰富新春供应。

在助商惠民方面，市商务局联动文旅、体育等部门和各区政府，以“京彩过年”为主题构建惠年节、享年味、品年韵、玩冰雪四个活动板块，推出“年货节”“火锅节”“家庭园艺嘉年华”“快乐冰雪季”特色活动，带动全市各类市场主体举办活动1000余项，持续丰富假日消费体验。

西城区统筹2000万资金联合“西城消费”平台加大汽车、餐饮等消费券投放力度，经开区“约惠新春 乐购亦城”主题活动携手区内重点企业发放千万消费券，多重好礼打造“京味”春节。各大银行、金融机构推出数字人民币消费红包、支付立减活动，让利消费者。王府井百货“龙年限定红包”畅享嗨购，朝阳合生汇“新春福袋”添福迎新，新世界百货、大悦春风里、首创奥莱推出消费满减、满额赠礼、超低折扣等各项活动满足市民实惠过年需求。春节期间，重点监测的CBD商圈、王府井商圈客流量分别突破200万人次、100万人次。

特色主题场景焕新重点商圈客流稳步回升

随着各商圈贺岁主题“龙”重登场，释放假日消费潜力。春节期间，重点监测的地安门外商圈、隆福寺商圈客流量同比分别增长69.7%、62.3%。

此外，特色首店纷至沓来，引领新春消费风尚。例如库迪咖啡旗下茶饮品牌“茶猫”全国首店入驻合生汇，主打健康实惠。方所书店北京首店亮相五棵松万达，融合多元文化业态，再添春节休闲好去处。璞素家居北京首店落地POLPAS北辰荟，新中式家居与店铺空间设计带来极致美学享受。

北京首家华为旗舰店落户王府井步行街银泰in88大厦，科技创新加持赋能新春消费。无印良品北京首家旗舰店、the Roll’ING瑞士卷北京首店、东方令北京首店落地朝阳大悦城，场景焕新注入假日消费新动能。春节期间，重点监测的朝阳合生汇、荟聚购物中心销售额同比分别增长33.1%、12.9%。

老字号守正创新挖掘传统品牌消费潜能

运河商务区灯光秀巧妙运用光影艺术流光溢彩，亮马港湾3D裸眼投影秀引驻足留影，滨水夜景全面开放，灯光变幻、激光投影展现绚丽璀璨夜景。温榆千灯会四百亩超大空间展出千组彩灯，联名推出限量版文创好物，打造多元夜间消费场景。

王府井、西单、前门、三里屯、国贸等20余处商业街区及商场周边呈现“组团式”特色景观，奥林匹克中心区、蓝色港湾、什刹海、延庆海坨山等冰雪运动场所悬挂灯笼灯饰，“中国红”“冰雪蓝”交相辉映，点亮新春夜空。春节期间，重点监测的CBD商圈、亚奥商圈、王府井商圈夜间客流量分别达105.5万人次、60.1万人次、41.9万人次。

老字号守正创新，挖掘传统品牌消费潜能。菜百首饰推出的“抱抱龙”“小龙多多”足金饰品、“圆圆满满”吉祥金钱等龙年新品，造型精致款式多样，受到消费者青睐，春节期间龙元素黄金饰品、龙年生肖金条热销。内联升“龙行龘龘”龙角千层底布鞋温暖时尚，生肖宝宝鞋俏皮可爱传递美好寓意。瑞蚨祥新中式男装童装、红都旗袍融合龙元素，喜添节日氛围。全聚德手工片制烤鸭礼盒还原堂食口味，稻香村京城颂福、饽饽匣子等年货糕点匠心独运，张一元龙毫新品、吴裕泰京粹红韵红茶爆款上新，天福号限定款“金龙献瑞”礼盒、义利龙年特定礼盒忆年俗品年味。春节期间，重点监测的菜百、吴裕泰、稻香村销售额同比分别增长40.9%、24.5%、23.5%。

菜品多元化新春年夜饭销售火爆

新春年夜饭销售火爆，市场呈现“菜品多、人气旺、销售火”特点。旺顺阁“鱼跃龙门宴”“龙凤呈祥宴”匠心打造经典美味，东来顺“祥瑞满堂宴”“龙腾四海宴”涮肉套餐温暖寒冷冬日，护国寺小吃“招财进宝、龙、鱼”图案特色年货小吃传承地道京味，仿膳饭庄年夜饭延续“御膳”特色、传承宫廷风味，全聚德、丰泽园多款“全聚团圆”“金龙纳福”“金龙献宝”等寓意吉祥的年夜饭套餐满足市民就餐需要。

同春园“福满园礼盒”样式繁多，紫光园“花开富贵礼盒”“牛气冲天礼盒”心意满满，眉州东坡福宴、家宴礼盒支持定制丰富选择，萃华楼熟食、面食年货礼盒备受青睐，华天旗下同和居、同春园、马凯餐厅等半成品年菜礼盒销售火爆。春节期间，重点监测的全聚德、东来顺、便宜坊营业额同比分别增长52.6%、35%、33.1%。

随着“北京火锅美食文化节”、丰台区“暖冬饮品节”、昌平区“阳坊涮肉美食节”热力持续，打造红火京味儿年。北京市餐饮行业协会联动全市十余重点商圈、百企千店开展"龘龘"新春美食嘉年华活动，“2024年北京人喜爱的年夜饭榜单”投票人气攀升，截至2月17日中午12时年夜饭榜单投票数近450万；年味美食消费地图汇集年货礼盒、时令美食，擦亮首都餐饮消费新名片。西城区“京美年味儿”主题活动组织重点餐饮企业发放线上消费券，开启舌尖美味之旅。门头沟区“美食过大年”奉上打卡地图、打卡活动，推动“美食+”跨界融合。文/本报记者 李佳