春节假期北京市接待游客1749.5万人次

北京青年报记者从北京市文化和旅游局获悉，春节期间，全市接待游客1749.5万人次，按可比口径，同比增长37.4%，比2019年同期增长25.7%；旅游收入286.5亿元，同比增长40.6%，比2019年同期增长27.4%。地坛庙会、龙潭庙会、厂甸庙会、八大处新春游园会等游园庙会活动成为春节假期“顶流”，为在京过年的市民和游客带来更具北京年味的春节体验。

今年春节，旅游市场超预期高涨，全市旅游总人数、旅游总收入等多项指标创新高，颐和园、八达岭长城等景区在春节旅游淡季罕见出现约满的情况，春节假期整体热度超过去年中秋国庆假期。游客接待量排名前十的景区（地区）分别是：王府井接待252万人次；前门大街接待132.2万人次；南锣鼓巷接待121.6万人次；天坛公园接待115万人次；颐和园接待101.7万人次；圆明园接待71.1万人次；地坛公园接待69.9万人次；龙潭公园接待59.7万人次；八达岭长城接待54.6万人次；蓝色港湾接待47.5万人次。

乡村游累计接待游客217.8万人次，同比增长42.2%，比2019年增长72.7%；营业收入22446.3万元，同比增长20.6%，比2019年增长82.1%。游客接待量前三位的是：延庆区132万人次，房山区23.5万人次，怀柔区21.4万人次。

春节假期，全市共组织开展游园庙会、舞龙花会、文化嘉年华、“百姓春晚”、精品展览、“文化馆里过大年”“图书馆里过大年”等十大类群众文化活动2145项、4220场，参与人次1139万。按可比口径，项数、场次略高于去年同期；与2019年同期相比，项数增长了300%，场次增长了44%。

地坛庙会、龙潭庙会、厂甸庙会、八大处新春游园会等游园庙会活动成为春节假期“顶流”，为在京过年的市民和游客带来更具北京年味的春节体验。市民、游客的参与热情持续高涨，初一龙潭庙会突破14万人次，初二地坛庙会突破22万人次，春节期间各大庙会游园会共接待游客516.4万人次。全市在商圈大集、街道广场、胡同村口、口袋公园等场所，推出以舞龙、踩街、花会为主的传统文化民俗活动，营造享年俗、品年味的浓浓氛围。新晋热门打卡地北京城市图书馆、大运河博物馆、北京艺术中心共接待游客25.9万人次。

春节期间，全市97个剧场举办营业性演出共计248台1513场，吸引观众约31万人次，票房收入4927.5万元。按可比口径，演出场次、观众人数、票房收入同比分别增加24.8%、25.3%、28.2%；与2019年同期相比，分别增加245.7%、41.5%、31.7%。

春节期间，市区文化市场综合执法部门加强市场秩序检查，共出动执法人员8057人次，检查各类文旅场所3925家；市区文旅部门加强文旅行业安全生产和火灾隐患排查整治，共出动检查人员2128人次，对1429家文旅场所进行督导检查。针对检查中发现的问题，已督促各市场主体迅速整改，全力保障假日旅游市场平稳有序。