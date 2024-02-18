春节假期北京消费市场迎“开门红”

本报北京2月17日电（中青报·中青网记者 张敏）中青报·中青网记者从北京市商务局了解到，春节期间，市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业实现销售额77.4亿元，同比（农历同期，下同）增长36.8%，较2019年增长64.1%。全市60个重点商圈客流量3144.2万人次。银联商务数据显示，外来游客消费金额、人次同比分别增长19.1%和26.9%。

北京市商务局表示，春节假期，北京市主要农产品批发市场加强货源组织和调运，新发地市场2000余家商户留守营业，保障节日期间市场供应。主要连锁超市、生鲜电商企业按照日常两倍以上规模加大外埠直采，全市18家重点连锁超市700余门店正常营业，方便市民购买。

为激发假日消费活力，春节期间，北京市商务局联动文旅、体育等部门和各区政府，以“京彩过年”为主题构建惠年节、享年味、品年韵、玩冰雪4个活动板块，推出“年货节”“火锅节”“家庭园艺嘉年华”“快乐冰雪季”特色活动，带动全市各类市场主体举办活动1000余项，持续丰富假日消费体验。

其中，西城区统筹2000万资金联合“西城消费”平台加大汽车、餐饮等消费券投放力度，经开区“约惠新春 乐购亦城”主题活动携手区内重点企业发放千万消费券，多重好礼打造“京味”春节。王府井百货、朝阳合生汇、八达岭奥莱等商场也推出消费满减、满额赠礼、超低折扣活动满足市民实惠过年需求。

据悉，春节期间，特色首店也纷至沓来，引领新春消费风尚。库迪咖啡旗下茶饮品牌“茶猫”全国首店入驻合生汇，主打健康实惠。方所书店北京首店亮相五棵松万达，融合多元文化业态，再添春节休闲好去处。璞素家居北京首店落地POLPAS北辰荟，新中式家居与店铺空间设计带来极致美学享受。北京首家华为旗舰店、无印良品北京首家旗舰店、the Roll'ING瑞士卷北京首店、东方令北京首店等店陆续开业。

春节期间，璀璨灯光扮靓京城，点燃了夜间消费热情。运河商务区灯光秀巧妙运用光影艺术流光溢彩，亮马港湾3D裸眼投影秀引驻足留影，滨水夜景全面开放，灯光变幻、激光投影展现绚丽璀璨夜景。温榆千灯会400亩超大空间展出千组彩灯，联名推出限量版文创好物，打造多元夜间消费场景。

值得一提的是，今年传统庙会全面回归，让首都年味十足。“地坛庙会”汇集非遗文化展示、互动体验、传统小吃等再现京城老牌庙会风采；“厂甸庙会”推出传统花会、剧目演出、旧书展卖等文化活动；“大观园庙会”主打红楼特色，通过环境布置打造沉浸式游园体验；“石景山游乐园庙会”集合花车巡游、欧式城堡等异域风情及“老北京记忆”京味儿文化展满足游逛需求。京城传统花会游园活动异彩纷呈，颐和园“傲骨幽香”迎春文化展展出百年树龄梅桩、展现宫廷插花技艺、制作年宵花艺，打造龙年盛世春意盎然景象。玉渊潭公园早樱绽放，营造满园春色花开正浓喜庆祥和氛围。银联商务数据显示，春节期间旅游售票类消费人次、金额同比分别增长6.5%、11.2%。