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飞机有辐射，孕妇不能坐？

2024年02月18日08:49 来源：中国新闻网

　　孕妇偶尔坐飞机，并不会有影响。电离辐射确实可能对健康造成损害，但是必须考虑剂量，我们乘坐飞机，只要不是赶上很少发生的太阳耀斑爆发，需要好几次甚至几十次飞行才能与拍一次X线的辐射量相当。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：郝帅、杨迪)




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