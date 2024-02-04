中国疾控中心：流感预计在春节前后降至较低水平

人民网北京2月4日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近期，我国新冠疫情呈低水平波动，流感、肺炎支原体感染人数回落。全国二级以上医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗工作继续保持平稳。当前正值春运，人群大规模流动和聚集容易加速呼吸道疾病传播，春节前后呼吸道疾病仍会保持一定的流行水平。

国家卫生健康委已专门就春节前后防控工作作出部署。各地要加强值班值守，保持备急状态，统筹调度好医疗卫生资源和专业力量。“120”急救热线要保证24小时畅通，做好急救转运。

二级以上医院和基层医疗卫生机构发热门诊及诊室要应开尽开，配强医疗力量。急诊、儿科、呼吸科等重点科室要畅通绿色通道，安排好节日期间医疗服务保障。要强化关口前移，保护好老年人、儿童、孕产妇、慢性基础性疾病患者等重点人群，满足人民群众就医和急诊需求。

中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，目前我国新冠疫情仍然呈低水平流行，但近期病例报告、哨点医院检测阳性率等监测数据有小幅增加，提示新冠疫情呈现上升趋势。目前，我国本土病例中新冠病毒的JN.1变异株已经成为优势流行株，感染病例主要以轻型为主。随着春节前后人员跨区域流动和人群聚集性增多等因素影响，预计新冠疫情将逐步上升。

“监测数据显示，我国急性呼吸道疾病形势在2023年12月上旬达到高峰以后连续2周有所下降，12月底小幅回升，持续高位波动，近三周有所下降。其中，流感呈回落趋势，但流感病毒仍是当前呼吸道疾病感染的最主要病原体，其他的呼吸道疾病处于较低水平。”陈操表示，专家研判认为，2月份我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替或共同流行态势，其中，流感预计在春节前后降至较低水平。