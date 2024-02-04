立春养生 为全年健康“打地基”

今日立春。立春是二十四节气的第一个节气，也是春季的第一个节气，岁之轮回，自此而始。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时介绍，立春阶段是人体机能、新陈代谢最活跃的时期。如果将全年的养生保健比作盖房子，那么立春养生就相当于打地基。要想给自己的健康打好地基，立春时节，养生宜注意做好以下几点。

饮食——宜甘少酸

立春后阳气初生，肝气升发，饮食应适当增加辛甘温性的食物，如山药、红枣、韭菜等，以助肝气升发之性。虽然五味之中，酸入肝，但是酸性收敛，不利于肝气之升发，故而应当减少酸味食物的摄入。同时，也不宜吃大热、大辛的食物，如羊肉、人参等，以免阳气生发太过导致上火。针对立春的时节特点，还可食用一些养肝柔肝、疏肝理气的药材和食品，药材如当归、枸杞、香附等，食品如花生、姜、葱等均是不错的选择。

衣着——防寒保暖

春为发陈之季，人体卫气随着阳气向外升发，肌表腠理，疏松不密，所以很容易感受风寒外邪。同时，立春时节正处于冷暖空气交汇时期，天气忽冷忽热，变化无常，也是流感、肺炎、哮喘的高发期，高血压患者则易突发中风、心绞痛或心肌梗死等急性心脑血管疾病。对于体质虚弱者和免疫力低下的人，要预防春寒病的发生，应遵循“春捂”的原则，注意防寒保暖，适时增减衣物，婴幼儿、老人、孕产妇尤应如此。

运动——极度伸展

立春后要适当增加运动，如八段锦、瑜伽等柔软而使肢体极度伸展的运动，可起到舒展形体，畅通血脉，助升发之气的作用。需要注意的是，立春时节不宜进行大汗淋漓的剧烈运动，因为出汗过多会耗伤阳气，对养生不利。另外，在天气变化过大或气温过低时不建议锻炼。

情志——戒怒忌忧

立春养生以养肝为主，中医理论认为肝主情志、怒伤肝。因此，养肝的关键就是要保持心情舒畅，力戒暴怒或心情忧郁。可以通过外出活动，多晒太阳等调养情绪的方法，使春阳之气得以宣达，从而达到促进人体脏腑功能正常运行的目的。