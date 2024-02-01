“洋年货”车厘子的通关之旅

1月27日凌晨，广东省广州南沙港三期码头灯光璀璨，一派繁忙景象——

随着一艘10万吨级的国际货轮“莎莉马士基”号缓缓靠泊，一场悄无声息的“接力赛”开始。在相当于16层楼高、仅几平方米的桥吊驾驶室里，00后司机叶子杰聚精会神地操作着设备。只见他低头弯腰，瞄准集装箱四边，控制着重达千吨的庞大桥吊，将带有4个锥形锁头的吊具缓缓放下，然后稳稳地送入集装箱四角的锁孔。

着箱、闭锁、拉升、落箱、开锁……巨大的吊具如同一条灵巧的手臂，不到1分钟，一个重约40吨的冷链集装箱就从货船移到了地面平台的拖车上。这样的集装箱，货轮上一共装载了808柜，随之卸船上岸的是1.9万吨新鲜智利车厘子。

每年的11月至次年2月，是智利车厘子的上市季节，恰逢中国的元旦、春节消费旺季，甜美多汁的车厘子越来越受到中国消费者欢迎。在2022—2023产季，广州南沙口岸成为中国内地车厘子进口量最大的口岸。

如何让肉质娇嫩、不耐存储的进口车厘子新鲜上市，以最快的速度从港口到达餐桌？一条从万里之遥的大洋彼岸延伸而来的“车厘子快线”，“无缝”衔接口岸通关的全链条“一站式”服务，成为保障国人“车厘子自由”的“幸福快线”。

海运车厘子陆续到港，丰富消费者的新年“果篮子”

要说水果界“明星选手”，车厘子必有一席之地。它外表酷似红宝石，清甜可口，软硬适中。每年春节前，车厘子消费量持续走高，车厘子价格等话题频繁登上热搜。“冬天国产水果少，好在进口车厘子大量上市了。”广州天河某连锁水果店，市民廖女士边为刚挑的车厘子结账，边笑着说，“虽说价格不低，但毕竟快过年了嘛，要好好犒劳一下自己和家人。”

中国进口车厘子的主要国家有智利、新西兰和澳大利亚等。其中，智利车厘子占了大头，其出口份额在全球占比多达90%，远超其它国家。每年11月开始直到次年的2、3月，智利夏季最炎热的时候，正是当地车厘子的生长季。而中国正值元旦、春节、元宵节三大消费旺季，车厘子已成为很多家庭的新年货。

智利车厘子能不断丰富中国消费者的新年“果篮子”，很大程度上还得益于两国贸易关系的发展。据悉，2008年，中国和智利双方签署了《关于智利樱桃、李子输华检疫议定书》，标志着智利车厘子正式获准进入中国市场；2015年起，中智两国97%的商品实现了零关税，车厘子就是其中之一。

通常，10月中旬开始，智利车厘子便陆续在国内上市，不过早期以空运为主，量少价高。随着大量海运车厘子陆续到港，进口车厘子价格不断下探，开始走进千家万户。

中国内地市场上，每2颗智利车厘子就有1颗从广州南沙港进口。港口边上，5台桥吊同时开工，800多个柜，叶子杰和同事需要在5小时内全部卸下，一个人要卸160多个柜。尽管职业生涯已经起吊过2万个集装箱，但叶子杰依旧不敢掉以轻心：“我们收到的任务只有一个，就是把这些车厘子以最快的速度卸下来。”

这是车厘子2023—2024新产季以来，南沙港接驳的第七艘智利“车厘子快线”。所谓的快线，是指从智利港口出发直航南沙，中途不再挂靠其他港口，全程仅需21天，比普通航线航程缩短一半以上。

像叶子杰一样深夜工作的还有南沙港三期港口业务拓展部经理叶建明。他坐在离港口不到3公里的港口监控指挥中心，紧张地盯着屏幕里的各个作业环节。“每周一次车厘子快线到港，对于港口来说是一场大考。”

为了应对这场大考，叶建明会根据货物信息提前制定作业计划，同时确保整个港口像一台机器一样精准运行每个指令。“不需要海关查验的直提柜被放在甲板的最上层，桥吊会第一时间卸下来拖走。需要海关查验的，卸下来后送到冷库打冷。”在他看来，效率是港口最核心的竞争力。

春节前的1个月，是港口最繁忙的时节，海外进口的木材、水果等货物以及珠三角本地生产的陶瓷、家电等出口商品，都要赶在节前完成通关，港口整体业务量比平时增加20%。“我从2017年就来到南沙港，经历了三期港口、四期港口的建成投产，看着南沙港成长为全球货物吞吐量前五的国际大港口。虽然一年比一年忙碌，内心却充满了成就感。”叶建明说。

100多个检验检疫指标，火眼金睛严守消费者“舌尖上的安全”

上午7点，货轮上的车厘子柜全部卸下，其中有三成左右的车厘子柜需要在距离港口2公里的南沙国际物流中心接受海关查验。这里有全国最大的单体冷库，可供每月进出口冷链货物1万标箱。

9点15分，广州海关所属南沙海关南沙港三期冷链监管科副科长范树勇和同事准时出现在冷库的查验平台。他们当天一共要查验177柜车厘子，负责查验工作的关员有8人，分成4组，平均一组人要查44柜。“顺利的话，当晚8点前能查完，但无论如何，我们都不会让车厘子在查验平台过夜。”范树勇说。

在南沙港，一年四季都有新鲜水果进口，泰国的榴莲、柬埔寨的龙眼、智利的樱桃……2023年，港区进口冷链货物超92.5万吨，其中，进口水果超43万吨。来自世界各地的奇珍异果丰富了国内消费者的“果盘子”。预计龙年春节之前，南沙口岸还将接卸2艘次智利车厘子快船，整个2023—2024产季共计约有10万吨车厘子由此进口。

如此大批量的鲜果远涉重洋而来，每一粒都关乎国内消费者“舌尖上的安全”。范树勇2014年大学毕业就来到南沙从事冷链货物监管工作，是拥有植物检疫专家资质的业务专家。“小时候看得最多的水果是山东‘红富士’，没想到长大后会在海港见识到来自世界各地的水果。”

查验平台长100米、宽15米，相当于2个标准篮球场，可同时停放54辆货柜车，像这样的查验平台南沙海关还有3个。范树勇和同事需要来回在查验平台间穿梭查验，一走就是三四个小时，一天下来，行走步数轻松上“2万+”。“查验平台还是打冷恒温的，冷气呼呼地往衣领和裤脚里钻，时间一长，脚踝和脖子就隐隐地疼。”范树勇说。

对进口水果实行查验最主要目的是防范植物疫情风险和食品安全隐患，需要查验有害生物等10余个检疫性指标和100多个农药残留相关的检验性指标。查验时，范树勇会仔细查看车厘子是否有虫洞、斑点等情况，然后还会根据指令要求进行抽样，抽检的样品将送往实验室进行农药、污染物检测。同时，范树勇还会随机挑选部分车厘子碾碎后，倒入配置好的红糖水，静置10分钟后在聚光灯下仔细观察。如果水果中藏匿了“偷渡”而来的“不速之客”，此时在他们的“火眼金睛”下将无处遁形。

“一站式”通关，接通“车厘子快线”到消费者的“最后一公里”

中午12点30分，南沙国际物流中心8楼，深圳市健诚业国际货运代理有限公司（以下简称“健诚业公司”）经理杨华手上端着盒饭，眼睛一刻不停盯着电脑屏幕。

一条结关信息弹出，他立马放下饭盒，拿起桌上的手机，打通车队的电话：“查验平台67号柜已经结关，马上送到江南水果批发市场。”

健诚业公司是一家跨境水果物流服务商，进口水果业务遍布全国。2023年，公司代理进口水果超30万吨，其中车厘子约5万吨。除在广州本地销售外，部分车厘子通过高速公路向外辐射，24小时内可达全国多个城市。

尽管已经在行内摸爬滚打了10年，但每一趟车厘子进口，杨华都打起精神：“车厘子对物流效率的要求非常高，早一刻和晚一刻上市，价格都会有所不同，每个客户都想比其他人更快一步收到货。”

如此大的进口量之所以能快速、安全地过关入境，是因为南沙港一直维持着全年365天无休通关，是国门“守护人”辛苦付出营造的优良环境。“我们会在守好生物安全和食品安全的前提下，尽一切努力让新鲜车厘子快速到达国内消费者的餐桌。海关很‘严’，但也很温暖。”范树勇说。

为了保障口岸通关安全顺畅、进口水果“保鲜保质”，近年来，南沙海关在严把进口水果检验检疫关的同时，在审单、实验室检测、证书出具等通关环节提供“一站式”服务，实施“提前申报、船边分流”便利化措施，全力支持进口水果等易腐农食产品安全高效通关。

“我们运用5G技术在卸船过程中采用高清摄像机设备实时扫描获取集装箱信息，集装箱信息可与码头作业系统数据自动关联，对碰海关根据货物申报情况生成的分流指令，实现直提、入堆和查验指令的自动分流，进一步提升码头作业和货物通关效率。”范树勇说。

其中的“功臣”之一，是2023年10月启用的南沙国际物流中心冷链项目。这个位于南沙港三期的“亚洲最大冰箱”，通过深入实施“证书预审”“船边直运”等便利通关措施，接通“车厘子快线”到达消费者的“最后一公里”，沿高速公路向外辐射，1小时即可覆盖大湾区城市群。以广州地区为例，“船边直提”卡车抵达港区后，从进闸到装车、出闸，仅用时11分钟便可火速将车厘子运往广州江南水果市场等地。

经过两个小时的疾驰，货车司机冯明权驾车运送的一车车厘子，于下午4点50分抵达广州江南水果批发市场。国内经销商王胜早早地便在市场门口守着，他引导货车停好，为下午场的开柜卖货做好准备。

位于广州西部的江南水果批发市场，是全国最大的水果蔬菜批发市场，进口水果更是占到全国进口水果交易总量的过半份额。每年，上万个装着进口水果的集装箱经南沙港汇聚至此，再分发输送到全国。

这段时间，批发市场24小时不打烊。早上6点，第一批车厘子开卖，一直持续到晚上9点。“最旺的时候，采购商们把装满车厘子的集装箱围得水泄不通，百柜齐开，场面壮观，堪比追星现场。遇到品相好的车厘子，一开柜即被订完，抢都抢不到。”王胜说。

春节前3周是进口车厘子销售的黄金期，随着智利产区品质日渐稳定，车厘子到货量逐渐增加，价格也更加亲民。相比2023年，王胜感觉，2024年车厘子的整体价格略降，采购商拿货意愿也更高，销量每一天都在稳步增长。“我们推出了车厘子礼盒装，更好地满足春节消费需求。”

晚上10点，随着最后一柜车厘子销售一空，王胜终于结束了一天的忙碌。回到位于水果市场的档口后，他抓紧时间吃饭、睡觉，第二天，还有新一批到货的车厘子等着他售卖。

（麦东豪参与采写）